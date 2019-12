43 Jahre bei der Post: Er sah hinter die Briefkästen

Ein Zug mit verschiedenfarbigen Waggons verlässt den Tunnel. Die Lok schlängelt sich durch ein Städtchen, vorbei an einem Bahnhof, einer Tankstelle und zahlreichen Läden. Der Berg im Hintergrund und die Häuser erinnern an einen Ort im Wilden Westen der USA. Plötzlich stört eine Hand die Szenerie. Behutsam stellt René Jocham ein Bäumchen neben ein anderes. Der 63-Jährige hat sich in den letzten 20 Jahren im Hobbyraum in seinem Wohnhaus in Dietikon eine Miniaturwelt rund um amerikanische Eisenbahnmodelle geschaffen. «Jetzt habe ich sogar noch mehr Zeit dafür und auch für meine Modelllastwagen», sagt Jocham und zeigt auf die Vitrine an der Wand, in der mehrere Trucks stehen. «Die habe ich selbst zusammengesetzt, bemalt und besprayt», erzählt er.

Seit dem 1. Oktober ist Jocham pensioniert. Davor arbeitete er 43 Jahre lang für die Post Dietikon. Die ersten zwei Jahre übermittelte er die Post vom Bahnhof Dietikon an die Florstrasse, den damaligen Hauptsitz der Post. Danach war er als Express-Bote tätig und die letzten zehn Jahre arbeitete er als Briefträger. «Ich war der letzte Pöstler der Stadt, der selbst noch in Dietikon wohnte», sagt Jocham. Seine ehemaligen Arbeitskollegen kämen alle von auswärts. Für den Stadtzürcher war 1976, als er die Stelle in Dietikon antrat jedoch klar, dass er von Schwamendingen in den Bezirkshauptort ziehen würde. «Wenn man um 4 Uhr morgens Arbeitsbeginn hat, ist es besser, wenn man in der Nähe wohnt.»