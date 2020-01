40 Jahre Elternverein Uitikon: Er wurde aus einer Notlage gegründet

Vor 40 Jahren und sieben Tagen wurde der Elternverein Uitikon gegründet. Der Verein zelebriert das Jubiläum, indem 2020 zu den normalen Veranstaltungen weitere spezielle Aktionen organisiert werden. Ein grosses Jubiläumsfest sei nicht geplant, sagt Rebecca Krausse. Sie ist Mitglied des achtköpfigen Vorstands und zuständig für Kommunikation. «Wir haben schon viele jährlich wiederkehrende Events. Zudem stehen andere Veranstaltungen im Dorf und die Fussball-EM an. Deshalb wollen wir lieber mehrere kleinere Aktionen für verschiedene Altersgruppen anbieten. So können möglichst viele Leute teilnehmen», sagt Krausse. Geplant sind ungefähr ein Dutzend Überraschungen, die kurz vorher auf der Website angekündigt werden. Die erste der Jubiläumsveranstaltungen ist ein klassisches Konzert für Kinder am 25. Januar. In der Aula Schwerzgrueb werden Familien ab 15:00 für zirka eine Stunde den Klängen einer Violine und eines Klaviers lauschen können. Wer sich von den klassischen Liedern Bachs oder Mozarts angeregt fühlt, kann in der Mitte des Saals mittanzen und -musizieren. Die im März folgende Kinderkleiderbörse, die jährlich stattfindet, soll durch einen Ballonkünstler bereichert werden.

Alles begann mit dem Ringliker «Bärlihuus» Der Elternverein wurde am 17. Januar 1980 aus einer Notlage heraus gegründet. In Uitikon war die Nachfrage nach einer Kinderspielgruppe gestiegen, weshalb schnell eine Lösung gefunden werden musste. Als Standort bot sich der leerstehende Kindergarten in Ringlikon an. Durch die Gründung des Elternvereins konnte dieser wieder bezogen und als Spielgruppe genutzt werden. Die Spielgruppe existiert bis heute. Im «Bärlihuus» werden Kinder ab 18 Monaten bis kurz vor dem Kindergarteneintritt in altersspezifischen Gruppen betreut und können in dieser Zeit andere Kinder kennenlernen.

In den weiteren Jahren nach der Gründung führte der Elternverein einen Räbelichtli-Umzug und andere Angebote für Kinder und ihre Eltern ein. Er war an der Gründung des Uitiker Mittagstischs beteiligt und organisiert seit Jahren die Kinderkleiderbörse im Dorf. Das Angebot solle verschiedene Bereiche abdecken, sagt Krausse. Dieses Jahr bietet der Elternverein zum Beispiel einen Kurs an, in dem Kinder lernen sollen Nein zu sagen. Er ist für Kinder auf Primarstufe gedacht. Den Kindern soll der Umgang mit Mobbing und weiteren Konfliktsituationen nähergebracht werden.

Der Elternverein braucht eine neue Präsidentin «Wir sind eine Anlaufstelle für Familien in Uitikon. Vor allem für neu zugezogene und junge», sagt Krausse. Durch Entwicklungskurse und Zeitvertreibe können sich die Kinder sozialisieren und die Eltern entlastet werden. In Uitikon sei das besonders wichtig, da es nur wenige Familienquartiere gebe. In den letzten Jahren sei jedoch einiges passiert. Durch neue Quartiere und Vereine befinde sich Uitikon in stetigem Wandel. An der jährlichen Generalversammlung würde der Verein die Situation in Uitikon bewerten und dementsprechend das Angebot des Vereins anpassen.