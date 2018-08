Dietikon für einmal ganz in Kinderhand. Das ist das Szenario, das die Kinder in der Turnhalle Steinmürli einstudieren. Für diese Vorstellung haben die Teilnehmer des Kinder-Jugendkurses der Theateria kurzerhand ein junges Stadtoberhaupt gekrönt. So sitzt nun eine Schülerin in einem pink farbenen T-Shirt auf dem Thron der Reppischstadt. Das Stück soll am Dietiker Stadtfest in zwei Wochen aufgeführt werden. «Wir wollten den Kindern das Zepter in die Hand drücken», sagt Stefan Baier. Er leitet die Theateria gemeinsam mit Heidi Christen Baier. Das Ehepaar führt die Kinderkurswoche schon zum 21. Mal durch. «Ziel dieser Aufführung ist, dass wir den grossen Raum beleben und die Herzen der Zuschauer berühren», sagt Baier. Dafür probten die 27 Nachwuchsschauspieler in den vergangenen fünf Tagen. Viele von ihnen haben schon einige Male am Kurs teilgenommen. «Die Mischung von kleinen und erfahrenen Kinder bringt gute Ergebnisse», sagt Baier.