25. Jahre Kletterzentrum Schlieren: «Alle unsere 100 Angestellten sind Kletterer»

An betriebsamen Tagen pilgern bis zu 400 Kletterer und Kletterinnen ins ehemalige Gaswerk nach Schlieren. Über die letzten 25 Jahre entstand hier eine wahre Spielwiese für die Fans dieser Sportart. Wo bis 1974 Kohle verarbeitet wurde, ragen heute Kletterwände bis zu 17 Meter unter die Decke der denkmalgeschützten Halle. Das Ehepaar Patricia und Patrick Hilber gründeten und betreiben die Anlage, verfügen über eine zweite in Greifensee und eröffnen übernächstes Jahr die dritte in Wädenswil. Das Paar erlebte den Wandel des Klettersports von der absoluten Nischenbeschäftigung für Adrenalinjunkies über den Boom mit explodierender Nachfrage bis hin zur Etablierung als Breitensport. An den kommenden Olympischen Spielen in Tokio wird erstmals um Medaillen geklettert.

Dieser Tage jährt sich die Eröffnung Ihres Kletterzentrums auf dem Gaswerk-Areal zum 25. Mal. Gratulation. Sahen Sie voraus, dass das Klettern so zum Volkssport werden würde?

Patrick Hilber: Diesen Erfolg konnte man nicht erahnen. Aber es gab Anzeichen dafür, dass Klettern massentauglich werden würde. Die Ausrüstung wurde besser und somit sicherer, sodass beinahe keine Gefahr mehr bestand. Es ging nicht mehr um das Bezwingen eines Bergs, sondern eher um den Weg, den man zurücklegt und das damit verbundene Training.

Patricia Hilber: Als wir den Standort eröffneten, waren der akademische Sportverband Zürich (ASVZ) und der Schweizer Alpenclub (SAC) an Trainings für seine Mitglieder in Kletterhallen interessiert, da man so in nächster Umgebung üben konnte. Doch das Klettern in der Halle hat sich inzwischen vom Klettern in der Natur emanzipiert.

Dass man wie Sie sein Hobby zum Beruf macht, braucht viel Mut.

Patrick Hilber: Definitiv. Man weiss nicht, ob die Idee funktioniert.

Was würden Sie jemandem raten, der ebenfalls sein Geld mit einer Passion verdienen will?

Patrick Hilber: Neben Startkapital und einem Businessplan braucht es auch Durchhaltewillen, weil einem anfänglich viele Steine in den Weg gelegt werden. Zudem sollte man sich für nichts zu schade sein.

Patricia Hilber: Unsere erste Kletterwand erstellte mein Mann selber. Er fräste, sägte und beschichtete jede Holzplatte eigenhändig.

Patrick Hilber: Es braucht wohl auch ein wenig Glück. Etwa dass wir uns hier im ehemaligen Gaswerk einmieten konnten, war ein Glücksfall. Hier wuchsen wir organisch, indem wir Jahr für Jahr Räume dazu mieteten. So entstand eine Kletter-Kathedrale. Über mehrere Jahre hinweg hatten wir hier in Schlieren die grösste Anlage der Welt.

Patricia Hilber: Ebenso wichtig ist die Unternehmenskultur. Nebst dem, dass wir grossen Wert auf gegenseitigen Respekt, flache Hierarchien und Mitarbeiterzufriedenheit legen, ist uns auch wichtig, dass unsere Mitarbeiter hinter unserer Dienstleistung stehen.

Gibt es solche, die nicht klettern?

Patricia Hilber: Nein. Alle unsere rund 100 Angestellten sind Kletterer. Erst kürzlich war ich in einem Trainingskurs des ASVZ, wo ich zufälligerweise auf eine unserer Mitarbeiterinnen traf. Sie trug ein Shirt mit dem Logo des Kletterzentrums Gaswerk. Es bereitet mir Freude, zu sehen, dass sie sich auch ausserhalb der Arbeitszeiten mit unserem Unternehmen identifiziert.

Patrick Hilber: Es ist uns wichtig, dass die Mitarbeitenden unsere Vision teilen.