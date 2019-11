Peter Marvey ist der wohl bekannteste und erfolgreichste Schweizer Magier. In «Peter Marvey & Friends» tritt der Magier mit Freundinnen und Freunden auf, die er während seiner internationalen Tourneen kennen lernte. Ab 5. Dezember gastiert Peter Marvey mit seiner Show in der Maag-Halle in Zürich.

Die Limmattaler Zeitung verlost 2 × 2 Eintritte für eine Vorstellung nach Wahl. Rufen Sie uns heute zwischen 11 und 12 Uhr unter der Telefonnummer 058 200 57 90 an und versuchen Sie Ihr Glück.