Als Vorjahressieger trug Christian Mathys aus Kloten dieses Mal die Startnummer 1. Doch seiner Rolle konnte der 31-Jährige nicht ganz gerecht werden. Er hat eben erst eine Verletzung an den Adduktoren hinter sich. Über Weihnachten lag er zudem grippegeschwächt im Bett.

Und vor allem machte ihm sein Beruf als Swiss-Pilot schier einen Strich durch die Rechnung: Sein Rückflug aus New York wurde am Freitag annulliert. Erst am Samstagmittag landete er deshalb in Zürich.

Das hielt ihn nicht davon ab, beim 52. Dietiker Neujahrslauf zu starten, der von der Stadthalle unter anderem am Franzosenweiher vorbei zurück zur Stadthalle führte. «Die Nummer 1 ist ein Muss», erklärte Mathys seinen Start. Die fehlende Form konnte er nicht verbergen. Er lief auf den zehnten Platz. 3 Minuten und 23 Sekunden weniger benötigte der Tagessieger Estefanus Hailemichael.