13,8-Millionen-Kredit Wegen steigender Schülerzahlen: Die Dietiker sprechen sich für den Kauf von Pavillons aus Die Dietiker Schule erhält dringend notwendigen Spielraum: Sie kann in den kommenden Jahren bis zu vier Pavillons à sechs Klassenzimmer bestellen. Die Stimmberechtigten haben einen Rahmenkredit über 13,8 Millionen Franken am Sonntag genehmigt.

Hier werden die ersten «Dietiker Module» erstellt: Der Turnhallentrakt des provisorischen Schulhauses Stierenmatt steht, davor wird ein dreigeschossiger Pavillon aufgestellt. Nun kann die Schule Dietikon bis zu vier weitere Modulbaupavillons für das übriges Stadtgebiet bestellen. Oliver Graf

Der Kredit wurde klar bewilligt: 3237 Dietiker legten am Sonntag ein Ja in die Urne, 1349 ein Nein. Der Ja-Stimmenanteil betrug damit 70,6 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 39 Prozent.

Bereits im Vorfeld der Abstimmung hatte der Antrag des Stadtrates trotz des hohen Kreditrahmens keine grossen Wellen geworfen. Im Stadtparlament war der Antrag im Dezember 2019 einstimmig genehmigt worden. Und alle darin vertretenen Ortsparteien hatten vor dem Urnengang erneut die Ja-Parole gefasst.

Es braucht Platz für 65 zusätzliche Klassen

Denn das Problem der Schule ist an sich unbestritten. Die Schülerzahlen steigen in Dietikon markant und im kantonsweiten Vergleich überproportional an. Werden von Kindergarten bis Oberstufe heute rund 2800 Kinder und Jugendliche unterrichtet, sollen es im Schuljahr 2033/34 über 4100 sein. Das entspricht einem Plus von 46 Prozent – oder insgesamt 65 zusätzlichen Klassen.

Für diese 65 Klassen – 13 Sekundar-, 39 Primar-, 10 Kindergarten und 3 Spezialklassen – muss rechtzeitig Platz geschaffen werden. Die Schulpflege und der Stadtrat sprechen von einer «enormen Herausforderung».

Geplant sind unter anderem die Erweiterung der bestehenden Schulanlagen Wolfsmatt und Luberzen. Zudem sollen im Limmatfeld und im Niderfeld zwei neue Schulanlagen erstellt werden.

Die Schule will flexibel reagieren können

Der Bedarf an zusätzlichem Schulraum fällt aber früher an, als die Infrastruktur neu gebaut und erweitert werden kann. Deshalb will die Schule bis zu vier grosse Holzmodulpavillons anschaffen. Diese seien flexibel einsetzbar, hielten Schulpflege und Stadtrat fest. Zudem könnten sie auch als Ausweichflächen dienen, wenn bestehende Anlagen saniert werden müssten.

Wann die Pavillons angeschafft werden und ob es am Ende auch vier sein werden, steht noch nicht definitiv fest. Mit dem bewilligten Rahmenkredit über 13,8 Millionen Franken bleiben die Verantwortlichen flexibel, um bei Bedarf rasch reagieren zu können, ohne dass eine zusätzliche, zeitaufwendige Abstimmung notwendig würde.

Ein eigenes Modell für Dietikon

Die Schule Dietikon setzt auf ein eigenes Pavillonmodul; sie hat das «Dietiker Modul» entwickeln lassen. Ein Modulbau umfasst auf drei Geschossen insgesamt sechs Klassenzimmer sowie mehrere Gruppenräume. Sie sind so konzipiert, dass sie mit möglichst wenigen Verlustteilen in ihre 27 Module zerlegt und damit einfach umplatziert werden können.

Die ersten Dietiker Module werden derzeit bereits aufgestellt. Im Limmatfeld wird die temporäre Schulanlage Stierenmatt erstellt. Für dieses Anlage, die aus zwei Dietiker Modulen sowie einem Turnhallentrakt besteht, hatten die Dietiker Stimmberechtigten im Juni 2020 einen Kredit von 15,2 Millionen Franken bewilligt. Nun kann die Schule – bei Bedarf – vier weitere Modulbaupavillons für 13,8 Millionen anschaffen.

