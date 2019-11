120 Quadratmeter hat er für sich alleine: So luxuriös lebt der Bachelor in Dietikon

Die Kissen sind sorgfältig auf dem Sofa drapiert. Den Salontisch zieren ein Mini-Kuhfell, eine Holzschale, Reise- und Modemagazine sowie ein Untersetzer aus Stoff mit einem Emoji-Smiley drauf, das die Zunge herausstreckt. «Den habe ich in Singapur in einem Restaurant gesehen. Weil ich ihn cool fand, haben mir die Wirte den Untersetzer geschenkt», erzählt Haziri.

Staub oder ein Chaos sucht man beim bekanntesten Junggesellen der Schweiz vergebens. Die Wohnung sieht aus, als entstamme sie einem Luxus-Einrichtungskatalog. Bei genauem Hinsehen finden sich aber einige Details, die dem Reich des Bachelors eine persönliche Note verleihen. So etwa der goldene Gartenzwerg, der auf dem Holzesstisch steht und die Besucher, die zur Tür reinkommen, frech mit erhobenem Mittelfinger begrüsst. Ins Auge sticht auch das Schneidebrett in der offenen Wohnküche, auf dem «Ich hab mich umgesehen, wir sind die Geilsten hier» zu lesen ist.

Kochen tut er hier nur selten, lieber geht er auswärts essen. «Wenn Freunde oder die Familie vorbeikommen, kaufe ich ein und wir kochen zusammen», sagt Haziri. Er sei meistens der Handlanger für seine Mutter oder sein Grosi. «Da meine Eltern ein Brezelunternehmen führen, habe ich aber schon Ahnung vom Kochen. Ich habe aber keine Zeit, zwei bis drei Stunden in der Küche zu stehen.»

Höchstens ein Tohuwabohu in einem Zimmer

Die Sonne scheint durch die halbgezogenen weissen Fensterläden. Auch jetzt kommt kein Staubkorn zum Vorschein. «Ich habe es gerne ordentlich und sauber», sagt der 29-Jährige und lacht. Auf eine Putzhilfe verzichtet er. Gesaugt und gereinigt wird im Hause Haziri selbst. Er komme im Leben besser zurecht, wenn alles aufgeräumt sei und seinen Platz habe. «Ich bin beruflich und privat viel unterwegs im In- und Ausland. Wenn ich nach Hause komme, will ich mich wohlfühlen», sagt der Immobilienbewirtschafter. Deshalb ist es ihm wichtig, dass die Frau an seiner Seite diese Ordnungsliebe teilt. Für die grosse Liebe würde er aber Kompromisse eingehen. «Wenn sie ihr Tohuwabohu auf ein Zimmer beschränken kann, würde ich mich damit abfinden», sagt Haziri und blickt zum Bildschirm an der Wand. «Der Fernseher ist eher eine Attrappe, ich schaue fast nie fern.» Einzig wenn Freunde zum Fussballschauen vorbeikämen, stehe der TV im Einsatz. Und natürlich, wenn er die Bachelor-Folgen zu Hause anschaue.

Seit Ende Oktober kämpfen liebestolle Frauen in Thailand um das Herz des Dietikers und unterhalten die Zuschauer jeden Montagabend mit derben Sprüchen und Fremdschäm-Momenten. Mittlerweile sind noch neun Kandidatinnen im Rennen. Haziri ist soweit zufrieden mit seinen TV-Auftritten. «So wie ich in der Sendung rüberkomme, so bin ich auch», betont er. Bisher habe er nur gute Resonanzen von Freunden und Familie erhalten. Er gebe sich authentisch und wirke nicht arrogant, lautet deren Fazit.

Freude hat Haziri, dass auch der Rest der Nation ihm gerne beim Flirten und Knutschen zusieht. Die erste Folge hat dem TV-Sender 3+ den besten Staffelbeginn seit Sendestart vor sieben Jahren beschert. Die Medienpräsenz macht sich auch in Haziris Alltag bemerkbar. «Ich kann nicht mal mehr zu einer Tankstelle gehen, ohne für ein Selfie posieren zu müssen.» Der Rummel um seine Person mache ihm aber nichts aus. «Mehr damit zu kämpfen hat mein Grosi. Seit sie in der ersten Folge einen Auftritt hatte, wird sie dauernd angesprochen. Sie ist bekannter als ich», sagt Haziri und lacht.

Das für ihn wertvollste Möbelstück in seiner Wohnung hat er von seiner Grossmutter bekommen. Es ist eine antike Holzkommode, die im Korridor neben dem Eingang steht. «Das ist ein Erbstück. Meine Grossmutter hat es von ihrem Grossvater erhalten», sagt Haziri. In seinem Ankleidezimmer, das von zwei grossen Spiegelschränken dominiert wird, liegt eine Louis-Vuitton-Reisetasche auf einem Sitzsack in der Mitte des Raums. Einzig der Staubsauger in der Ecke trübt das Bild des perfekt eingerichteten Zimmers. «Die eine Seite ist noch leer, hier hätte es Platz für die Kleider meiner zukünftigen Freundin», sagt Haziri und öffnet eine der vielen Schranktüren.