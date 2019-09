Walter Schulthess, Bruder von Mitgründer August, war eines der ersten Mitglieder des neuen Klubs, er trat acht Jahre nach der Gründung als 17-jähriger Jungspund bei. «Walti», wie sie ihn im Klub nannten, wohnte in Urdorf und legte den Weg zu seinem Arbeitsplatz in Altstetten selbstredend auf zwei Rädern zurück, im Sommer wie im Winter.

«Wir durften immer mehr Mountainbiker in unserem Verein begrüssen, eine Namensänderung schien uns da sinnvoll», blickt Felix Louis zurück. Louis präsidiert den Klub seit 2013 und darf sich über einen anhaltenden Mitgliederzuwachs freuen. «Wir sind sehr zufrieden, wie sich unser Verein entwickelt», meint denn auch Aktuar Büschlen. «Wir dürfen immer wieder neue Personen bei uns willkommen heissen.»

Aktuell zählt der Velo- und Mountainbike-Club Urdorf knapp 120 Mitglieder, 45 davon gehen als Aktive immer wieder mit auf Touren. Auf der Strasse und Querfeldein. Der Altersdurchschnitt beträgt stolze 55 Jahre. «Ein paar jüngere Velobegeisterte würden wir gerne aufnehmen», meint Präsident Louis schmunzelnd.

Im Sommer und Winter geht es auf das Rad

Das Jahresprogramm hat es in sich. So wird jeden Samstag eine Ausfahrt durchgeführt, im Sommer mit dem Rennvelo, im Winter mit dem Mountainbike. Einmal pro Jahr geht es in ein Trainingslager, zudem wird jährlich eine Viertagestour durchgeführt. Geselligkeit findet ebenfalls Platz bei den Urdorfern, am jährlichen Event dürfen auch Passivmitglieder teilnehmen.