1. Mai Eskalationen nach dem Umzug: Tausende fordern mehr Anerkennung für Frauenarbeit Zum Tag der Arbeit zog ein grosser Demonstrationszug durch Zürich. Nach dem offiziellen Teil kam es vermehrt zu Ausschreitungen.

SP-Nationalrätin Tamara Funicello vor dem Demonstrationszug durch Zürich. Ennio Leanza/Keystone

Tausende Menschen demonstrierten am Montag in Zürich für mehr Lohn, bessere Renten und mehr Gleichstellung. Unter dem Motto «Frauenarbeit ist mehr wert» führte die vom Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich organisierte Demonstration am Tag der Arbeit vom Helvetiaplatz zum Sechseläutenplatz. Dort kritisierte Hauptrednerin Tamara Funiciello (SP)auf der Bühne die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern, wie der Gewerkschaftsbund am Montag mitteilte.

In der Stadt Zürich wird am 18. Juni über einen Mindestlohn von 23.90 Franken abgestimmt. Funiciello betonte, dass es kein Zufall sei, dass zwei Drittel, die von diesem Mindestlohn profitieren würden, Frauen seien. «Es hat System.» Laut den Organisatoren nahmen mehr als 10000 Menschen am 1.-Mai-Umzug teil, wie Lorenz Keller, der Präsident des kantonalen Gewerkschaftsbunds, an der Abschlusskundgebung sagte. Dass trotz Regen so viele Menschen gekommen seien, mache deutlich, wie wichtig der Kampf für bessere Löhne, faire Renten und mehr Gleichstellung sei.

Die Demonstration lief unter dem Motto «Frauenarbeit ist mehr wert». Ennio Leanza/Keystone

Der Umzug und die Kundgebung auf dem Sechseläutenplatz seien ohne grössere Zwischenfälle verlaufen, teilte die Stadtpolizei Zürich am Montagnachmittag mit. Entlang der ­Umzugsroute sei es zu Sachbeschädigungen durch Farbanschläge und Sprayereien gekommen. Laut Polizei wurden bei mindestens zwei Banken Scheiben eingeschlagen, und Demonstrierende warfen Wasserballone auf die Einsatzkräfte. Am Anlass hätten auch zahlreiche zum Teil vermummte Personen aus der linksautonomen Szene teilgenommen, heisst es weiter. Aus diesen Kreisen seien wiederholt Böller und Rauchpetarden gezündet worden. Zur Unterstützung der Stadtpolizei sei auch die Kantonspolizei Zürich im Einsatz gestanden.

Mindestens zwei Verletzte

Hauptrednerin Tamara Funiciello (SP) kritisierte auf dem Sechseläutenplatz die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern. Ennio Leanza/Keystone

Nach dem offiziellen Teil der Feier wurde am Nachmittag nicht nur beim Fest auf dem Kasernenareal friedlich weitergefeiert. In der Innenstadt kam es zu Ausschreitungen, nachdem mehrere hundert Personen aus der linksautonomen Szene eine unbewilligte Nachdemo gestartet hatten. Die Polizei war mit grossem Aufgebot vor Ort. Ein rascher Polizeieinsatz habe die Demo unterbunden, schrieb die Stadtpolizei am Abend in einer Zwischenbilanz. Bis jetzt lägen Meldungen über zwei verletzte Personen vor.

Weil sich die Demonstrierenden auf das Kanzleiareal zurückzogen, kesselte die Polizei das Areal ein, um Personenkontrollen durchzuführen. Dabei sei es immer wieder zu Störaktionen gekommen. Die Polizisten seien mehrfach mit Gegenständen und Feuerwerk beworfen worden, schrieb die Stadtpolizei auf Twitter. Deshalb habe sie Wasserwerfer und Reizstoff eingesetzt, um die Menge zurückzudrängen.

Polizisten verhaften einen Mann an der Nachdemonstration vom 1. Mai-Umzug, am Tag der Arbeit im Zeichen der "feministischen Revolution" in Zuerich, aufgenommen am Montag, 1. Mai 2023. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Ennio Leanza / KEYSTONE Polizisten sichern den Bereich um die Kanzlei an der Nachdemonstration vom 1. Mai-Umzug, am Tag der Arbeit im Zeichen der "feministischen Revolution" in Zuerich, aufgenommen am Montag, 1. Mai 2023. (KEYSTONE/Ennio Leanza) Ennio Leanza / KEYSTONE Nach der offiziellen Feier kam es zu Ausschreitungen und die Polizei kesselte Menschen auf dem Kanzleiareal ein, um Personenkontrollen durchzuführen.

Gegen 16.30 Uhr formierte sich laut der Stadtpolizei dann eine neue Demo von mehreren Dutzend Vermummten bei der Molkenstrasse. Sie seien über die Langstrasse in Richtung Unterführung gezogen und weiter quer durch den Kreis 4 und schlussendlich in Richtung Zeughausareal gerannt. Dabei sei es zu Sachbeschädigungen bei einer Baustelle gekommen. Bis kurz vor 19 Uhr sind laut Polizei elf Personen zur weiteren Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht und über 200 Personen weggewiesen worden. Der Polizeieinsatz beim Kanzleiareal dauerte zu dem Zeitpunkt noch an.