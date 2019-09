Das nächste Sommerfest findet im kommenden Jahr am 5. und 6. Juni statt. Organisiert wird das Fest von der Stadtverwaltung in zusammenarbeit mit dem Verein «Dietikon bewegt», wie die Stadt am Freitag mitteilt. Es soll wie das diesjährige ein Bühnenprogramm, Strassenauftritte von Kunstschaffenden, ein breites kulinarisches Angebot und Kunsthandwerk aus verschiedenen Ländern bieten.

Aufgrund einer grossen Eröffnungsfeier der Limmattalbahn, wird im Jahr 2022 kein Sommerfest stattfinden. Die Eröffnung der Limmattalbahn ist im Dezember 2022 geplant und der Verein «Dietikon bewegt» wird die Festivitäten ergänzen. Weitere Details dazu sind in Planung.