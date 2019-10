Rauch quillt durch den Kellerschacht —die Feuerwehr übt mit neuer Struktur

Rund 75 Feuerwehrleute waren an diesem Tag im Einsatz. «Alles lief wie geplant», sagte Stabsoffizier Roger Wiederkehr am Schluss zufrieden. Er habe alles minutiös geplant und sei entsprechend angespannt gewesen vor dem Start. Schliesslich sei jedoch alles aufgegangen. «Es sind mehr Leute gekommen als erwartet, der Zeitplan wurde minutengenau eingehalten und es gab keine Verletzungen.»

«Wir wollten einfach mal etwas Neues ausprobieren»

Die Hauptübung wurde dieses Jahr erstmals in drei grössere Teile anstatt mehrere kleine Teile gegliedert. Die Besucher sahen in den letzten Jahren erst Ausbildungsteile, bevor am Schluss die eigentliche Einsatzübung folgte. Mit der neuen Unterteilung dachte sich das Kommando also etwas anderes für das Publikum aus. Wieso? «Wir wollten einfach mal etwas Neues ausprobieren», erklärte Wiederkehr schmunzelnd. Und so begann das Spektakel mit einer eher unauffälligeren Übung: «Öl-Wehr klein», heisst sie im Feuerwehr-Jargon. Oder einfach: «Wie sammelt man eine aus einem Fahrzeug auslaufende, brennbare Flüssigkeit wieder ein?»

Nach einer guten halben Stunde ging es weiter in die Schöneggstrasse zum Bildungszentrum Limmattal. Zwei Autos waren miteinander kollidiert, eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt. Die Feuerwehrmänner und -frauen demonstrierten, wie sie in so einem Falle Teile des Autos absägen beziehungsweise mit einer hydraulischen Rettungsschere abschneiden, bis die zu rettende Person sicher aus dem Auto gehievt werden kann.