Quartierverein bemängelt Strassenprojekt - Diese Punkte sollten Kanton und Gemeinden beachten

Der Quartierverein Fahrweid-Weiningen-Geroldswil kann sich nicht für alle Massnahmen erwärmen. Er reichte während der Auflagefrist Einwendungen beim Kanton und der Gemeinde Weiningen ein. «Der Quartierverein steht voll und ganz hinter der Verkehrsberuhigung im Quartier», sagt Präsident Hansueli Furrer. Man bemängle jedoch, dass die Bevölkerung nicht in die Projekte mit einbezogen worden sei. «Wir hätten uns einen gemeinsamen Informationsanlass gewünscht, an der man Ideen und Vorschläge hätte besprechen und in die Projekte einfliessen lassen können», sagt Vizepräsident Erich Schärer. Daher setze man nun auf das Mitwirkungsverfahren.

Der Quartierverein vermisst in den Plänen des Kantons einen Fussgängerstreifen auf der Überlandstrasse im Bereich der Limmatbrücke. Es sei für Fussgänger, die zum Bahnhof Dietikon unterwegs seien, nicht zumutbar, die Zebrastreifen beim Restaurant Limmatbrücke zu benützen, denn dann müssten sie zurück Richtung Zürich und von dort über den Übergang Richtung Bahnhof gehen, sagt Schärer.

Quartierverein vermisst sicheren Übergang in den Hardwald

Ein sicherer Übergang fehlt dem Quartierverein auch von der neu zu bebauenden Niederholzstrasse in den Hardwald. «Dieser wird als Naherholungsgebiet nicht nur von Spaziergängern, sondern auch vom Kindergarten Föhrewäldli genutzt», so Schärer. Keinen Sinn macht für den Quartierverein die Rechtsabbiege-Signalisation bei der Einmündung der alten Niederholzstrasse in die Querstrasse. «Von der alten Niederholzstrasse in die Querstrasse kann nur rechts in die Umfahrung eingebogen werden», sagt Furrer. Dadurch werde den Bewohnern im unteren Teil der Fahrweid die Möglichkeit genommen, behinderungsfrei in die Brunaustrasse zu gelangen. Das führe zu einem langen Umweg. Der Quartierverein befürchtet dadurch Mehrverkehr.

Nicht einverstanden ist er überdies mit der Signalisierung des Einbahnregimes bei der Einmündung der Querstrasse in die alte Niederholzstrasse. «Wir bevorzugen das Signal ‹Einfahrt verboten› weiter unten Richtung Dietikon bei der Einmündung alte Niederholz-/Hardwaldstrasse. So könnten Anwohner der Hardwaldstrasse und der Blumenstrasse nach wie vor problemlos in ihr Wohnquartier fahren», sagt Furrer. Nicht erfreut ist man zudem, dass auf das waldseitige Trottoir entlang der Fahrweidstrasse von der Quer- bis zur Giessackerstrasse verzichtet wird. «Es soll bestehen bleiben, um gefährliche Strassenquerungen zu vermeiden. Dafür kann man sich die Bäume auf der gegenüberliegenden Seite sparen», sagt Furrer.

Kein Fan von den Baumreihen

Generell sei man kein Fan der geplanten einseitigen Baumreihen an der Fahrweid- und alten Niederholzstrasse. «Sind diese nötig? Entlang der Fahrweidstrasse hat es mit dem Wald des Naturschutzgebiets genug Grün. Zudem sind die Rabatten einladende Hundeklos», sagt Schärer. Das Laub der Bäume im Herbst mache bei Regen den Boden rutschig.