Es ist ein Tag ganz im Zeichen der Kleinkunst: Der Verein Theater Dietikon organisiert diesen Samstag seinen 29. Theatertag. Erstmals findet er im Kulturzentrum Gleis 21 statt. Der Anlass, der im letzten Jahr in das Stadtfest eingebunden war, wurde davor bis auf wenige Ausnahmen jeweils vor dem Stadthaus sowie in dessen Gemeinderatssaal abgehalten.

Es ist also eine Premiere für das Bühnenspektakel. «Verschiedene Gründe trugen dazu bei, dass wir dieses Jahr im Gleis 21 sind», sagt die Vereinspräsidentin Simone Neff. Darunter auch der Fakt, dass immer mehr Künstlerinnen und Künstler ungern auf einer Aussenbühne auftreten wollen. «Die Einladung des Kulturhauses war deshalb willkommen, weswegen wir nun gespannt sind, wie der Theatertag am neuen Ort ankommt», so Neff. Zumal der Raum im Gleis 21 maximal 150 Leute fassen kann, deutlich weniger als auf dem Platz vor dem Stadthaus oder in dessen Saal.

Ein Anlass für die ganze Familie

Das Zielpublikum des Theatertags sind in erster Linie kulturinteressierte Familien. «Es ist uns sehr wichtig, ein kindgerechtes Programm anzubieten, das auch Erwachsene anspricht», sagt Neff.

Die Auftritte, die um 14 Uhr beginnen und bis 22 Uhr dauern, starten mit einer Darbietung der Theateria Dietikon, die in deren Kinder- und Jugendtheater-Kurs erarbeitet wurde. Heidi Christen und Stefan Baier veranstalten diesen jeweils in der letzten Sommerferienwoche. Ihnen folgt Jörg Bohn, der mit «Bruno Hasenkind» ein junges Publikum zu begeistern weiss. Der Zauberer Alex Porter, der bereits im ausverkauften Dietiker Stadtkeller für das Theater Dietikon auftrat, wird seine zahlreichen Fans erneut zum Staunen bringen.