Eine Frau hat am Montagabend in Winterthur die Polizei alarmiert, weil sie mit ihrem Freund in Streit geraten war. Als die Polizisten eintrafen, nahmen sie das Paar fest: Er war zur Verhaftung ausgeschrieben und sie betrieb eine Indoor-Hanfanlage mit 50 Pflanzen, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte.

Die Polizeibilder vom August 2020: