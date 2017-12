Und dennoch gab es eben grössere und kleinere «Mäkeleien». Für die SVP-Fraktion vermisste Jörg Dätwyler trotz Zustimmung anhaltende Sparbemühungen: «Zum ersten Mal seit Jahren kann die Fraktion einem Budget zustimmen, das wenigstens ansatzweise ihrer Haltung entspricht.» Aber bei einem 228-Millionen-Budget sollte es doch möglich sein, diese 1,4 Millionen Franken einzusparen, meinte er. «Aber die Zeiten des Sparens scheinen vorbei zu sein. Offensichtlich setzt man lieber auf die Einnahmen, und hofft, dass der Schuss nicht nach hinten losgeht.»



«Vergessene Investitionen»



Auch Lucas Neff (Grüne) fand einiges, um zu hadern, ohne aber Positives ausser acht zu lassen. Wenn Dietikon nicht überdurchschnittliche Schul- und Sozialausgaben hätte, ginge es der Stadt «nicht nur gut, sondern blendend». Dietikon habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Besonders ärgerlich seien daher von der Stadt vergessene Investitionen im Schulraumbereich in der Grössenordnung von 13 Steuerfussprozenten, so Neff. Hinzu kämen «die Sozialausgaben, die vom sogenannten bürgerlichen Kanton diktiert» würden. Am Schluss zog er das Fazit: «Die Grünen sagen Ja zum Budget 2018. Wir hoffen natürlich, hier auch ab März in die Verantwortung genommen zu werden.» Dazu muss man wissen, dass Neff am 4. März für den Stadtrat kandidiert. Die FDP-Fraktion hatte gestern schon die nächste Zielmarke vor Augen. Michael Segrada: «Wir werden alles dafür tun, dass der Steuerfuss langfristig auf 117 Prozent gehalten werden kann.» Bis dahin wird wohl noch viel Wasser die Limmat hinabfliessen.



Besonders weit holte Stadtratskandidat Reto Siegrist (CVP) aus. Um die Schranke von zehn Minuten Redezeit nicht zu reissen, musste er kurz vor der Sitzung seinen Redebeitrag noch straffen. In seinem Fokus: die tiefere Basis des Ressourcenausgleichs, die nach mehr Sparanstrengungen verlange. Hier hat er nicht nur die notorischen Abteilungen Schule und Soziales im Auge. «Nein, es waren auch die Präsidial-, die Hochbau-, die Infrastruktur- und die Sicherheits- und Gesundheitsabteilung, die im Schatten der beiden Kostenfresser still und heimlich ihre Ausgaben ausgeweitet haben.»