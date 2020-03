Nicht nur Beruf, sondern Berufung – er ist seit 40 Jahren Wirt aus Leidenschaft

In Farbe und in schwarz-weiss lächeln sie im Fussballtrikot, mit Krone auf dem Kopf, Boxhandschuhen oder einem Mikrofon in der Hand dem Gast entgegen. «Für Albert. Das Essen war spitze», steht auf der Autogrammkarte von Ex-FCZ-Spieler und Fussballtrainer Urs Schönenberger. «Seine Schwiegereltern wohnen in Oetwil, deshalb kommt er ab und zu zum Essen vorbei», sagt Albert Kappeler und blickt auf die Wand im Korridor des Restaurants Freihof in Oetwil. Den Weg zur Toilette säumen zahlreiche eingerahmte Bilder und Autogrammkarten. «Da war ‹Derrick›-Darsteller Horst Tappert zu Besuch in der ‹Alten Post› in Oetwil und hier kamen Kliby und Caroline zur Plattentaufe in die Hostellerie in Geroldswil», sagt der 64-Jährige. «Diese Wand spiegelt das Leben meines Mannes wider», bringt es Michaela Kappeler auf den Punkt. Das Ehepaar wirtet seit zehn Jahren im Restaurant Freihof in Oetwil und serviert den Gästen in ihrer kleinen Dorfbeiz mit 20 Plätzen währschafte Schweizer Küche.

Das Gastgebersein wurde Kappeler sozusagen in die Wiege gelegt. Seine Eltern führten ein Restaurant in der Stadt Zürich. «Schon als Fünfjähriger wusste ich, dass ich Koch werden will», erinnert sich Kappeler. In Basel absolvierte er eine Kochlehre. Sein Handwerk lernte er zudem in Küchen renommierter Häuser wie dem Grand Hotel Palace in St. Moritz, dem Dolder Grand oder dem Hotel St. Gotthard in Zürich. 1975 verschlug es Kappeler erstmals ins Limmattal. «Im Hotel Geroldswil, damals nannte man es noch Hostellerie, suchte man eine Aushilfe. Ich sprang zwei Tage ein und wurde gebeten, zu bleiben.» Das tat er bis 1980.

Dann bot sich Kappeler eine neue Herausforderung. «Das Restaurant Alte Post in Oetwil wurde frei und ich packte die Gelegenheit, mich selbstständig zu machen. Unterdessen hatte ich nämlich auch die Wirteprüfung abgeschlossen.» Er habe sich sofort in die schöne Terrasse des Gasthauses mit Blick auf die Limmat verliebt. Mit seiner damaligen Partnerin wirtete er fast 15 Jahre in Oetwil. Ihr unerwarteter Tod bedeutete jedoch das Ende in der «Alten Post». «Ich konnte den Betrieb nicht mehr ohne sie führen», sagt Kappeler und seine Augen füllen sich mit Tränen.

In der «Linde» Weiningen lernten sie sich kennen

Das Glück kehrte in der «Linde» Weiningen zurück. Dort lernte Kappeler vor 25 Jahren seine Frau Michaela kennen. «Ich unterstützte den Wirt beim Kochen. Michaela arbeitete ebenso in der Küche. So begegneten wir uns das erste Mal.» Kurz darauf übernahm Kappeler den «Zürcherhof» in Zürich Oerlikon. «Albert brauchte Hilfe im Service und fragte mich, ob ich ihm unter die Arme greifen kann. Seit dem sind wir unzertrennlich», sagt Michaela Kappeler und ihr Mann lächelt. Die beiden zog es jedoch bald in die baselbieter Heimat der 52-Jährigen. Von 1998 bis 2010 betrieben sie in Liesberg ein eigenes Hotel samt Gastwirtschaft. «Unterdessen hatten wir zwei kleine Kinder. Meine Eltern, die in der Nähe wohnten, halfen uns bei der Betreuung», sagt Michaela Kappeler.