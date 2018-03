Die Bevölkerung wächst – und der Verkehr nimmt weiter zu. 1,7 Millionen Einwohner dürfte der Kanton Zürich 2030 haben, wie dem gestern präsentierten zweiten Gesamtverkehrskonzept des Kantons zu entnehmen ist. Heute sind es 1,5 Millionen. Das Verkehrsvolumen steigt laut Konzept bis 2030 um rund 30 Prozent. Und schon heute sind viele Strassen und S-Bahnen überfüllt. Was tun?

Wie schon beim ersten Gesamtverkehrskonzept von 2006 soll der öffentliche Verkehr (ÖV) mindestens die Hälfte des Neuverkehrs aufnehmen – ein Ziel, das in den Jahren seit 2006 erreicht wurde. Aber anders als damals legt das neue Konzept regionenspezifisch präzise Zielwerte für höhere ÖV-Anteile fest. So soll im Limmattal der ÖV-Anteil von heute 18 auf 30 Prozent im Jahr 2030 steigen; auf der Hauptverkehrsachse zwischen Zürich und Dietikon gar von 27 auf 35 Prozent. Das bedeutet, dass im Limmattal 60 bis 70 Prozent des neu anfallenden Verkehrs via ÖV zu bewältigen seien, wie Markus Traber, Chef des kantonalen Amts für Verkehr, gestern an einem Mediengespräch sagte. «Das schaffen wir nur mit der Limmattalbahn.»