Einmal trainieren die Schlieremer Fussballer heute Abend noch, bevor es in die Winterpause geht. Locker dürfte die letzte Einheit des Jahres allerdings nicht werden. «Wir müssen extrem viel arbeiten», sagt Besnik Ramadani.

Ramadani ist der neue Trainer bei den Schlieremern, die in der Vorrunde nach sieben sieglosen Spielen in die Abstiegszone gerutscht sind. Die Folge: Sie trennten sich Anfang November vom damaligen Trainer Gianni Petrone. Daraufhin übernahm Carmelo Trande die Mannschaft als Interimstrainer bis zum Ende der Vorrunde und holte im letzten Vorrundenspiel gegen Affoltern einen Sieg. Drei Punkte, dank denen die Schlieremer als Tabellenvorletzte klassiert sind und nicht das Schlusslicht in ihrer Gruppe bilden.