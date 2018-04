Zudem sei sein Unternehmen durchaus im Handelsregister eingetragen. Unter dem Namen BMB Kommunikation und Management. Weiter habe das Unternehmen Erfahrung bei Verpflanzungen sammeln können. «Wir sind ein Start-up, das 2016 seine Tätigkeit aufnahm. Unseren ersten grossen Auftrag erhielten wir im Februar 2017, wo wir 37 Kastanienbäume in Genf verpflanzten», so Bernauer.

Und was ist mit der fehlenden Adresse? «Wir sind meistens vor Ort bei den Kunden tätig. Aus Kostengründen verzichten wir auf ein eigenes Büro», so Bernauer. Angemeldet sei das Unternehmen bei einem Anwaltsbüro in Luzern.

Markus Bärtschiger (SP), der als Bauvorstand vonseiten der Stadt für das Geschäft verantwortlich war, findet es schade, dass diese Negativschlagzeilen die erfolgreiche Versetzung überschatten. «Für uns ist es schwierig, die Situation einzuschätzen, da unsere Informationen auf Hörensagen beruhen», sagt er.

Mit dem Zu- und Hergang auf Baustellen kennt sich Bärtschiger sehr gut aus und er weiss: «Beinahe auf keiner Baustelle sind sich Unternehmer und Subunternehmer über jede Rechnung einig. Solche Streitereien sind an der Tagesordnung», so Bärtschiger.

Möglicherweise müsse diese Auseinandersetzung auf dem Gerichtsweg geklärt werden, was er nicht hoffe. «Dass man bereits nach einer unbezahlten Rechnung, ohne erfolgte Mahnung an die Öffentlichkeit geht, ist aber schon sehr viel weniger üblich. Dies hat wohl damit zu tun, dass die Verpflanzung eine grosse mediale Resonanz auslöste.»

Wohl keine Forderungen an Stadt

Dass dadurch für die Stadt Mehrkosten entstehen, sei indes unwahrscheinlich. Zur Erinnerung: Die Stadt und die Limmattalbahn AG beteiligten sich mit je 40 000 Franken an der Versetzung des Baums. Die restlichen Kosten von rund 80 000 Franken hat die BMB Group übernommen.

Üblicherweise können solche Geldforderungen über das Pfandrecht an den Landbesitzer – in diesem Fall die Stadt – gerichtet werden. «Befindet sich das Land jedoch im Verwaltungsvermögen der öffentlichen Hand, ist ein solches Vorgehen nicht möglich», so Bärtschiger.

Erst Anfang Februar wurde die über 80-jährige Buche auf dem Zentrumsplatz um rund 170 Meter Richtung Westen in den künftigen Stadtpark verlegt. Eigentlich hätte sie aufgrund des Baus der Limmattalbahn gefällt werden sollen. Grosse Entrüstung aus der Bevölkerung und die daraus resultierende Petition mit 4700 Unterschriften gegen die Fällung vermochten dies aber zu verhindern.

Wie geht es dem Baum heute? Aktuell werde er von der Stadt Schlieren umsichtig gepflegt, sagt Bernauer auf Anfrage. Ein abschliessendes Urteil zum langfristigen Überleben des Baums könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht abgegeben werden.