Seit dem 1. Juli 2018 erhalten vorläufig aufgenommene Personen – das sind Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die aber aus rechtlichen Gründen nicht ausgeschafft werden können – keine Sozialhilfe mehr, sondern lediglich Asylfürsorge. Rund 90 Prozent der vorläufig Aufgenommenen bleiben langfristig in der Schweiz. Der Verein Map-F hat in diesen Tagen seinen zweiten Bericht zu den Auswirkungen der neuen Regelung herausgegeben. Er befasst sich schwerpunktmässig mit den Folgen für Kinder und Jugendliche.

Wohnsituation: Gilt die Mietzinsrichtlinie von 300 Franken pro Person, bleiben oft nur Kollektivunterkünfte. Es ist kaum möglich, auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Als Beispiel erwähnt Map-F eine siebenköpfige Familie, die in drei Zimmern untergebracht wurde. Im selben Haus wohne eine weitere fünfköpfige Familie und drei Einzelpersonen. Zehn Personen teilen sich ein Badezimmer. Für die 15 Bewohner gibt es eine einzige Küche.

Eine Psychotherapeutin spricht von einer chronischen Stresssituation, insbesondere für Kinder mit eigenen Fluchterfahrungen. Seien Kinder diesem Stress langfristig ausgesetzt, könne das zu schweren gesundheitlichen und sozialen Störungen führen. Solche Wohnverhältnisse, die häufig keinerlei Privatsphäre bieten, sind laut Bericht nicht bedürfnisgerecht.

Grundbedarf: Wie hoch die Asylfürsorge konkret ist, hängt von der jeweiligen Gemeinde ab, in der eine vorläufig aufgenommene Person lebt. Die Sozialkonferenz des Kantons Zürich hat Empfehlungen herausgegeben. Für den Grundbedarf liegen diese 30 Prozent tiefer als die Ansätze für die Sozialhilfe. Die Gemeinden sind aber frei, ob sie sich an diese Empfehlungen halten wollen. Klar ist lediglich, dass die Beiträge tiefer sein müssen als jene der Sozialhilfe und höher als die Nothilfe.

Bleiben wir beim Beispiel der siebenköpfigen Familie: Pro Person und Tag stehen der Familie rund Fr. 3.60 für Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren zur Verfügung. Map-F kommt zum Fazit, dass insbesondere das Wohl der Kinder betroffen ist, weil mit diesem Betrag «eine gesunde Ernährung unmöglich sichergestellt werden kann».

In der frühen Kindheit fehlt das Geld, damit die Kinder eine Kita, Spielgruppe oder einen Hort besuchen könnten. Laut Experten stellen diese Institutionen aber eine zentrale Lernumgebung für ein Kind dar. Was die Kinder in frühen Jahren verpassen, lasse sich später nur noch schwer aufholen.

Kinder mit dem Status als vorläufig Aufgenommene haben Zugang zu den öffentlichen Schulen. Zur Finanzierung von Hobbys ist das Geld zu knapp. Map-F hält allerdings fest, dass es Gemeinden gibt, welche die Kinder in ihrer Freizeitgestaltung unterstützen.