Judith Conrad unterrichtete von 1985 bis 2002 Sport an diversen Schulen im In- und Ausland, wie der Regierungsrat des Kantons Zürich am Donnerstag mitteilte. Ab 2002 war sie in verschiedenen leitenden Positionen bei Swiss Olympic in Bern tätig. 2008 erwarb die diplomierte Sportlehrerin den Executive Master MBA in Business Engineering an der Universität St. Gallen.

Die Sportlehrerin und Wirtschaftsfachfrau tritt auf Beginn des Frühlingssemesters 2020 die Nachfolge von Paul Müller an, der altershalber als Rektor zurücktreten wird.