Neue Orgel der Tonhalle Zürich fast vollständig – so wurden die Pfeifen per Schiff geliefert

Im Herbst beginne die vier Monate dauernde Intonation des Instruments, sagte Tonhallesprecherin Melanie Kollbrunner gegenüber Keystone-SDA. Bis dahin würden noch die letzten Pfeifen überbracht, die am Dienstag noch nicht übergeben werden konnten.

Am Dienstag hat die Firma Orgelbau Kuhn AG aus Männedorf die Pfeifen per Boot angeliefert und im Zürcher Yacht Club an eine Delegation der Tonhalle-Gesellschaft übergeben.

Um an diese Zeit zu erinnern, erfolgte die Lieferung nun in historischen Booten über den Seeweg von Männedorf zum Zürcher Yacht Club am General-Guisan-Quai. «Wir wollten die letzte Lieferung der Orgelteile als symbolischen Akt feiern», sagte Kollbrunner.

Die Kuhn-Orgel stand bis 1988 in der Tonhalle. Dann wurde sie durch eine Orgel der deutschen Firma Kleuker & Steinmeyer ersetzt. Diese steht nun in der Kathedrale von Koper in Slowenien, wie Kollbrunner sagte.