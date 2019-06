Die Verpflichtung einer "so grossen und heterogenen Gruppe" sei neu, teilte das Schauspielhaus anlässlich der Präsentation des Spielplanes 2019/2020 am Mittwoch mit. Die acht Regisseurinnen und Regisseure binden sich für drei Jahre an Zürich, werden dort nicht nur arbeiten, sondern auch leben.

Es handelt sich um Leonie Böhm, Alexander Giesche, Suna Gürler, Yana Ross, Christopher Rüping, sowie um die international gefeierte Performancekünstlerin und Filmemacherin Wu Tsang und den Choreografen Trajal Harrell. Dazu gesellt sich Intendant Stemann, der ebenfalls Regie führt.

Die Hausregisseure würden alle unterschiedliche Hintergründe, Perspektiven auf die Welt und Geschichten über die Welt mit nach Zürich bringen, schreibt das Schauspielhaus. Es sei ein Gesellschaftsprojekt, derart unterschiedliche Hintergründe und Ästhetiken aufeinander treffen zu lassen.