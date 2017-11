Eben spielten sie noch Fangen, jetzt stürmt eine Schar aufgeregter Kinder in den Singsaal der Dietiker Kirche St. Agatha. Kaum sind sie dort angekommen, blockieren sie sich gegenseitig die Stühle und diskutieren lebhaft, wer denn nun neben wem stehen darf. So beginnt eine typische Probe des italienischen Kinder- und Jugendchors Voci Bianche, der in Dietikon zu Hause ist.

Kinderpop mit klassischem Touch

Dieses Wochenende feiert der Chor sein 30-jähriges Bestehen. Dafür hat er sich viel vorgenommen. Am Sonntag wird das neue Album mit dem Namen «Mondo virtuale» getauft. Der 29-köpfige Jungchor singt dabei die sieben Lieder, die auf dem Album zu hören sind, live. «Es handelt sich um Kinderpop mit einem klassischen Touch», sagt Dirigent Bruno Sonetto. Er hat die Songs selber geschrieben. «Ich komponiere etwa 70 Songs pro Jahr», sagt er.

Nach der CD-Taufe könnte es am Sonntagabend eng werden auf der Bühne. «Unser Chor hat 353 Ehemalige. Viele von ihnen sind am Sonntag mit von der Partie», sagt der umtriebige Dirigent. Es sollen rund siebzig Sänger zusammenkommen, die gemeinsam mit dem aktuellen Chor die fünf grössten Hits der letzten Jahre wiederbeleben. «Wir haben populäre Lieder ausgewählt, damit das Publikum mitsingen kann», so Sonetto, der in Schlieren wohnt. Die Gäste dürfen sich ausserdem auf den Auftritt einer italienischen Starsängerin freuen. Für die Darbietung mit ihr haben die Kinder und Jugendlichen vier weitere Songs einstudiert. «Sie sind bereits sehr aufgeregt», sagt Sonetto.

"Jedes Lied hat eine Botschaft"

Ein Ensemble aus je einem professionellen Geigen-, Piano-, Cajon- und Bassspieler sowie Sonetto mit seiner Gitarre werden den Chor begleiten. Untermalt wird das Konzert zudem von visuellen und szenischen Elementen. «Die Show ist wichtig, denn jedes Lied hat eine Botschaft», sagt Sonetto. So handle es sich beim Lied «Die Geschichte vom Wolf» um eine Fabel. Ein Kind werde dabei den Wolf spielen.