Mit der Nasenklemme im Wasser rollen: So anstrengend ist Synchronschwimmen

Als Kind verfolgte ich begeistert die Küren der Synchronschwimmerinnen an den Olympischen Spielen. Mit offenem Mund sass ich jeweils vor dem Fernseher und liess mich von der Anmut der Frauen verzaubern, wenn sie mit Nasenklemme und hochroten Augen aus dem Wasser schossen und durch das Becken tänzelten. Als Wasserratte träumte ich deshalb schon lange davon, diese Sportart selbst auszuprobieren.

Als ich Ursi Hintermeister, die ehemalige Leiterin der Schwimmschule Limmattal, kennen lernte, nahm dieser Plan Gestalt an. Die 60-jährige Weiningerin bringt Kindern und Erwachsenen nicht nur seit Jahren das Schwimmen bei, sondern unterrichtet auch Artistic Swimming. Das ist mittlerweile der geläufige Begriff für den Wassersport. Und so kam es, dass ich mich eines Montagabends im Badeanzug im Geroldswiler Hallenbad wiederfand.

Aus den Boxen dröhnt der südafrikanische Ohrwurm «Jerusalema» von Master KG. Mit einem freudigen Lächeln begrüsst mich Ursi Hintermeister zu meiner ersten Synchronschwimmstunde. Sie klatscht mit den Händen und bewegt sich zum Rhythmus der Musik. «Das Lied ist toll, ich kann nicht stillhalten, wenn ich es höre», sagt sie. Ich kann ihr nur beipflichten und beginne auch, meine Hüften zu schwingen. Die Melodie wird mich den ganzen Abend begleiten. «Jerusalema» ist nämlich das Lied für meine Kür.

Damit ich die Musik auch unter Wasser höre, lässt Hintermeister den wasserdichten Lautsprecher ins Sprungbecken hinuntergleiten. Sie selbst kann sich noch genau an das Lied ihrer ersten Gruppen-Kür erinnern: «I got you Babe» von Sonny und Cher. «Wir hatten eine Vorstellung im Hallenbad in Rothrist. Speziell war, dass wird dazu pink-violette Badekleider trugen», sagt Hintermeister und lacht. Vielleicht wird mir die Melodie von «Jerusalema» auch noch nach ein paar Jahrzehnten das Hallenbad Geroldswil und meinen Synchronschwimm-Versuch zurück ins Gedächtnis rufen.

Das Wasserstampfen entscheidet über Erfolg oder Untergang

Bevor ich überhaupt nass werde, absolviere ich ein Aufwärmprogramm an Land. Im Trockenen kann die Synchronschwimmlehrerin mein vorhandenes oder fehlendes Talent besser überprüfen. «Die Spannung in den Beinen und den Füssen ist wichtig», sagt Hintermeister, als wir uns am Boden dehnen. Und auch die Paddeltechnik und das Wasserstampfen wollen gelernt sein. Die kreisrunden Bewegungen der Beine und der Arme, die an Land etwas sonderlich aussehen, entscheiden im Wasser über Erfolg oder Untergang. «Nur wenn du das richtig machst, hältst du dich während der Kür über Wasser», sagt die Expertin.

Ich spanne die Beine an und ziehe sie zum Bauch hoch. Das soll ich später im Wasser tun, wenn ich mich um mich selbst drehe. Ich scheine mich nicht schlecht anzustellen. Hintermeister nickt zufrieden. «Den Spagat will ich uns jetzt aber nicht antun», sagt sie und lacht. Viele Figuren im Artistic Swimming finden kopfüber unter Wasser statt. Ein zentrales Element ist dabei der Spagat an der Wasseroberfläche. Hintermeister legt viel Wert auf das Trockentraining. «Wenn es nicht genau sitzt, geht im Wasser nichts.» Daher müsse eine Kür bis ins kleinste Detail an Land eingeübt werden.

In drei trockenen Durchgängen zeigt mir meine Lehrerin die Choreografie. Der rechte Arm schnellt in die Höhe und gleitet langsam hinunter. Dasselbe passiert mit der anderen Seite. Der Blick ist dabei immer zur Hand gerichtet. Dann folgt die Drehung um sich selbst, einmal in die rechte und einmal in die linke Richtung. Als Nächstes werden die Beine passend zum Takt der Musik abwechslungsweise an den Oberkörper gezogen. Nach der Rolle rückwärts endet die Kür mit ausgestrecktem rechtem Arm und einem strahlenden Lächeln.