Zu dieser Frage habe sich der Beschuldigte widersprüchlich geäussert. In seiner ersten, schriftlichen Stellungnahme habe er angegeben, den Migros-Sack versehentlich in den Container geworfen zu haben. In der mündlichen Einvernahme beim Statthalter sagte er dann, er habe den Sack beim Container deponiert und sei in seine Wohnung Kaffee trinken gegangen. Bei seiner Rückkehr 45 Minuten später, sei der Sack verschwunden gewesen. Vor Gericht nun waren es 20 Minuten und diese verbrachte er in der Tiefgarage – nicht in der Wohnung beim Kaffee.

«Dass ein Dritter den Migros-Sack in den Container geworfen haben soll, macht wenig Sinn», sagte die Richterin. Die Aussagen des Beschuldigten erschienen ihr wenig glaubhaft. Damit bestehe für sie kein Zweifel, dass der Pensionär den Migros-Sack im Container entsorgt habe.

Richterin empfiehlt Rückzug

Sie empfahl ihm, seine Einsprache gegen den Strafbefehl des Statthalteramtes zurückzuziehen. Wenn er dies jetzt tue, müsse sie kein Urteil schreiben und er müsse lediglich 250 Franken zusätzlich für die Verhandlung bezahlen. «Und das ist ein Discountpreis», sagte die Richterin.

Ziehe er den Fall hingegen weiter, werde es «deutlich teurer». Und vor Obergericht werde er kaum Chancen haben. Der Pensionär machte zerknirscht einen Rückzug und sagte: «Ich lebe am Existenzminimum und werde 20 Franken pro Monat bezahlen. Sehen Sie zu, dass ich genügend Einzahlungsscheine erhalte.»