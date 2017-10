Kurz nach 06.15 Uhr kam es an der Langstrasse im Bereich Piazza Cella zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 20-jähriger Somalier erlitt dabei Stichverletzungen am Hals und musste im Spital notoperiert werden.

Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte, befindet er sich nicht in Lebensgefahr. Der mutmassliche Täter, ein 18-jähriger Äthiopier, wurde festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Zürich geführt.