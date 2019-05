Alle Augen richten sich am nächsten Montag auf die Zürcher Regierung, die sich nach den Wahlen vom 24. März neu konstituiert. Zwei Fragen stehen dabei im Vordergrund: Erhält der im Schwung der weltweiten Klimademonstrationen überraschend gewählte Grüne Martin Neukom seine Wunschdirektion, den Bau? Oder verhindert dies die bürgerliche Mehrheit in der Regierung, indem sie entweder die neu gewählte Natalie Rickli (SVP) dorthin beordert oder eine Bisherige aus ihrem Lager?

Bekanntlich müssen Neugewählte bei Direktionsverteilungen jeweils nehmen, was übrig bleibt. Deshalb hüten sich Neulinge im Wahlkampf, ihre Lieblingsdirektion zu nennen, und sagen, sie könnten mit allem leben. Das ist richtig so. Niemand hat Anrecht darauf, dass seine Wünsche erfüllt werden. Dass man jene von Neukom genauer kennt, hat spezielle Gründe: Weder er, die Grünen noch irgendjemand sonst rechnete zum Zeitpunkt der Nomination ernsthaft mit seiner Wahl. Deshalb und weil die Baudirektion nach dem Abgang von Markus Kägi (SVP) frei wird, erlaubte sich der Kandidat zu Beginn des Wahlkampfes, über seine erste Priorität, die Baudirektion, offener zu sprechen als andere. Seine Präferenz wundert nicht. Neukom ist auf Solartechnologien spezialisierter Ingenieur und sattelfest in Klimafragen. In der Baudirektion hätte er am meisten Hebel in der Hand, um eine klimafreundliche Politik zu betreiben. Etwa durch staatliche Vorgaben im Gebäudebereich.

Bau oder Gesundheit für Rickli?

Bei Rickli liegen die Dinge etwas anders. Sie konnte gemäss allen Umfragen von Anfang an mit einer Wahl rechnen und gab sich entsprechend bedeckt, was ihre Lieblingsdirektion angeht. Dieser Zeitung vertraute die mit der Kantonspolitik nicht mehr so vertraute Nationalrätin im Wahlkampf an, sie lese sich in die Dossiers zweier Ämter ein: die Baudirektion und die ebenfalls frei werdende Gesundheitsdirektion von Thomas Heiniger (FDP). Mehr sagte sie dazu nicht. Als Nationalrätin setzte Rickli einen Schwerpunkt bei der Strafverfolgung. Sie forderte härtere Strafen besonders für Sexualstraftäter. Zu diesem Thema passte die Direktion für Justiz und Inneres, die aber besetzt ist. Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) wirkt dort seit 2015. Es scheint ihr wohl zu sein. Und sie macht einen guten Job.

Als Neukom zur grossen Überraschung aller gewählt wurde und die Verteilung der Direktionen näher rückte, begannen sich bürgerliche Kreise, unter ihnen «Klimaskeptiker», Sorgen zu machen. Sie erinnerten sich an Neukoms ambitionierten Klimaplan, den er im Wahlkampf vorstellte und den er in der Baudirektion am besten umsetzen könnte. Flugs erklärten diese Kreise den Bau zur Schlüsseldirektion, die es in bürgerlicher Hand zu behalten gelte. Offensichtlich gibt es Politiker, die Angst haben, dem grünen Regierungsrat diese Direktion zu überlassen. Dies umso mehr, als es im Kantonsparlament neuerdings eine klare Mehrheit gibt für grüne Anliegen. Zu viel Drive in Klimafragen scheint ihnen nicht geheuer zu sein. Sie sähen Neukom lieber in einer Direktion, wo er wenig tun kann fürs Klima. Etwa in der Gesundheitsdirektion.

Viel Lobbying im Hintergrund

Zwar konstituiert sich die Regierung selbst. Direkt dreinreden darf ihr niemand. Parteien und Interessenvertreter lobbyieren aber im Vorfeld jeweils kräftig hinter den Kulissen. So auch diesmal. Das ist in Ordnung. Die Lobbyisten verfolgen zwei Optionen: entweder Rickli in die Baudirektion manövrieren. Oder dafür sorgen, dass ein anderes bürgerliches Regierungsmitglied in diese Direktion wechselt. Das Problem ist nur, dass niemand von den Bisherigen Lust darauf zu haben scheint. Aus fachlichen Gründen käme Volkswirtschaftsdirektiorin Carmen Walker Späh (FDP) am ehesten infrage. Sie ist Baujuristin. Allerdings wird sie demnächst 61 und dürfte somit ihre letzte Amtszeit antreten. Ob da ein Wechsel angesichts der nötigen Einarbeitungszeit opportun ist und der Sache dient? Ähnliches gilt für die gleichaltrige Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP). Die ehemalige Staatsanwältin scheint zudem keine fachliche Nähe zum Bau zu haben, was aber nicht entscheidend sein muss. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) kommt am wenigsten infrage. Er steht kurz vor dem Pensionsalter und hat schon einmal von der Volkswirtschaft in die Finanzen gewechselt. Er wird kaum noch einmal umsatteln wollen.