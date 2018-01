Das ist einer der wichtigsten Hotspots für die Zürcher Wirtschaft, aber auch für die gesamte Schweiz. Ich werde hin und wieder von Berner Kollegen angesprochen. Sie sagen: Wir haben in den 40er-Jahren den falschen Entscheid getroffen. Damals ging es darum, ob man den Landesflughafen bei Bern bauen soll. Das wollten die Berner aber letztlich nicht. Dass sich der Flughafen heute in Zürich befindet, ist für mich trotz des Fluglärms mehr ein Glücksfall als ein Übel. Dank ihm konnte sich der Kanton wirtschaftlich derart entwickeln.

Trotzdem: Es gab Menschen, die lange nicht mit Fluglärm leben mussten. Und dann kamen plötzlich die Südanflüge …

Alle wollen vom Flughafen profitieren, aber niemand will den Lärm haben. Trotzdem wollen alle in der Nähe des Flughafens wohnen. Es ist wie in der Stadt Zürich: Ich will am See wohnen, in einer günstigen Sozialwohnung, und am besten mit direktem Bahnanschluss. Das geht nun einmal nicht. Die grösste Entwicklung im Kanton Zürich findet um den Flughafen statt. Die Leute ziehen also in diese Gegend. Wenn heute jemand in die Flughafengegend zieht, nach oben schaut und sagt «Jesses Gott, da kommt ja ein Flugzeug», dann ist er selber schuld. Was die Südanflüge angeht, verhält sich die Sache anders. Da kam ein Abkommen mit Deutschland nicht zustande. Man musste von einem Tag auf den anderen ein anderes Anflugregime machen. Rechtlich war das nicht gesichert. Die Südanflüge mussten notfallmässig eingeführt, die Regeln über Nacht geändert werden. Da begreife ich die Reaktionen und den Ärger der Betroffenen.

Kritik aus der Bevölkerung, verärgerte Bürger – wie hat sich das über die Jahrzehnte, in denen Sie in der Politik sind, verändert?

Als ich ein Jugendlicher war, hatten ein Herr Gemeinderat, ein Herr Kantonsrat, ein Bezirksrat, eine gewisse Stellung in der Gesellschaft. Das ist nicht mehr so. Es wird künftig schwieriger werden, diese Ämter zu besetzen, vor allem in den Gemeinden. Jene Leute, die fähig wären, stellen sich je länger je weniger zur Verfügung. Sie sind im Job eingespannt und wenn sie sich in der Gemeinde engagieren und ihnen jeder ans Bein pinkelt, dann macht das wenig Freude. Es geht nicht um Ehrerbietung gegenüber diesen Leuten, sondern darum, dass es an Respekt fehlt. Das wird ein Problem werden für unser Milizsystem.

Weshalb ging der Respekt verloren?

Die Gesellschaft verändert sich, und das ist grundsätzlich gut. Heute kann man sich die Informationen aus verschiedensten Quellen holen und sich eine Meinung bilden. Es führt aber auch dazu, dass die Leute dann schnell meinen, sie wüssten es besser als die Politiker.

Glaubten die Bürger früher also Politikern mehr, weil es für sie schwieriger war, zu unabhängigen Informationen zu kommen?

Ja. Wenn ein Politiker etwas sagte, wurde es von den Leuten akzeptiert. Nicht in einem devoten Sinne. Die heutige Informationsflut hat sicher zu einem Wandel beigetragen.

Es gibt auch Gruppierungen – etwa Ihre Partei, die SVP – die seit Jahren auf die sogenannte «Classe Politique» einprügelt. Hatte auch das einen Einfluss darauf, wie man mit Politikern heute umgeht?

Ja. Und ich akzeptiere das nicht. Politiker sind Leute, die vom Volk gewählt sind und eine Legitimation haben. «Classe Politique» ist eine Bewertung, die abschätzig gemeint ist. Das finde ich nicht richtig. Es gehört auch nicht zu meinem Wortschatz.

Ihr Parteikollege Christoph Blocher spielt aber sehr stark mit diesem Begriff.

Christoph Blocher setzt sich für die Unabhängigkeit ein. So, wie ich ihn verstehe, verwendet er den Begriff «Classe Politique» dort, wo Abhängigkeiten oder Interessenskonflikte zwischen Politikern und bestimmten Kreisen bestehen.

Ihre politische Laufbahn verlief parallel zu jener von Christoph Blocher. Wie ist ihr Verhältnis zum Chefstrategen der SVP?

Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm. Alle Leute meinen, Herr Blocher leite alles von Herrliberg aus. Das ist völlig aus der Luft gegriffen. Schon als ich im Kantonsrat sass, hat Christoph Blocher nie an den Sitzungen der Kantonsratsfraktion teilgenommen und auch nicht versucht, Einfluss zu nehmen. Damals war er Parteipräsident. Als Regierungsrat habe ich von ihm nie ein Telefon erhalten oder gar eine Anweisung. Das tut Christoph Blocher nicht.