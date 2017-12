Auch Martin Ritter kam von extern, als er 2002 Geschäftsführer wurde. Nun lässt er sich mit 61 Jahren frühpensionieren – zeitlich passend zur erwarteten Geburt seines dritten Enkelkinds im Januar.

Zudem will er sich die neue Zeit mit Reisen versüssen. Und sich um sein Fischerpatent kümmern, um wieder mehr auf Fang zu gehen – vor allem am Zugersee und an der Reuss, nahe seines Wohnorts im Aargauer Bezirk Muri. Weiter kann sich Ritter vorstellen, projektbezogene Arbeitseinsätze zu übernehmen. «Das werde ich jeweils völlig frei entscheiden können», sagt er.

15 Millionen Franken in 15 Jahren

In seiner Zeit als Geschäftsführer der 1974 gegründeten Stiftung Solvita, die von total 25 Gemeinden getragen wird, hat er viel erlebt. So wurden in seinen 15 Jahren beispielsweise total 15 Millionen Franken in die Gebäude der Stiftung investiert.

Am schönsten waren für Ritter aber die tausenden Kontakte mit den Betreuten und deren Angehörigen. Diese hätten ihm immer wieder gezeigt, dass er eine sinnvolle Arbeit hat. «Wenn ich runter in die Werkstatt ging, gab mir das immer neue Kraft, um wieder zurück in die Verwaltungsarbeit zu gehen», sagt Ritter. Der Sinn solcher Arbeit hat sich herumgesprochen. So erhält die Stiftung auch viele Bewerbungen von Bankern, wenn eine Stelle in der Verwaltung neu zu besetzen ist.