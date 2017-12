Traditionelle Schweizer Gerichte haben in der Adventszeit Hochsaison. Das spüren auch die Gastronomen. Fleisch- oder Käsefondue sowie edle Fleischstücke sind in den Gaststätten besonders beliebt – und das vor allem zum Wochenende hin. «Donnerstags, freitags und samstags sind wir seit November fast vollständig ausgebucht», sagt Maya Grossmann von der «Linde» in Weiningen. Bei ihr kämen zurzeit viele Aushilfen zum Einsatz. Auch bei den Dietiker Restaurants Taverne zur Krone und Heimat heisst es auf Anfrage, die Vorweihnachtszeit sei am umsatzstärksten.

Das liegt auch am lukrativen Geschäft mit Firmen, die im Dezember ihre Weihnachts- oder Jahresabschlussessen durchführen. In allen drei erwähnten Gastwirtschaften finden weit über 100 Gäste Platz, weshalb sie bei Unternehmen beliebt sind. Das Geschäft läuft dieses Jahr bisher gut, die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr auf konstant hohem Niveau geblieben, so der Tenor bei den Gastronomen. «Wir konnten den erfreulichen Stand vom Vorjahr halten», sagt etwa Marco Mordasini vom Fondue-Chalet-Limmattal in Schlieren. Er bestätigt, dass der Donnerstag und Freitag besonders beliebt sind bei Unternehmen.

Maximal 100 Gäste

«Schlieren allein hat rund 1000 Firmen und wir haben in den Monaten November und Dezember 16 begehrte Tage», sagt er. Mordasini sagt, dass Firmen deshalb zum Teil ihre Anlässe auf Ausweichdaten bis in den Januar hinein verschieben würden. «Das Jahresabschlussessen wird dann zu einem Motivationsessen für das kommende Jahr», sagt er. Grössere Betriebe würden zudem immer häufiger in kleineren Teams essen gehen, statt ein ganzes Restaurant exklusiv zu buchen.