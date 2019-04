Noch bis voraussichtlich Mitte Oktober führt das Bundesamt für Strassen (Astra) beim Limmattalerkreuz Instandsetzungsarbeiten durch. Dazu sind vereinzelte Nachtsperrungen von Teilabschnitten notwendig.

So wird in den Nächten von Dienstag, 23. April, bis Freitag, 26. April, die Rampe von St. Gallen in Fahrtrichtung Zürich jeweils zwischen 22 und 5 Uhr infolge Bauarbeiten gesperrt.

Eine Umleitung wird über den Anschluss Urdorf-Nord eingerichtet, schreibt das Astra in einer Mitteilung.

In der Nacht von Dienstag, 23. April, auf Mittwoch, 24. April, finden zudem zwischen Mitternacht und 5 Uhr Bauarbeiten auf der Rampe von Luzern in Fahrtrichtung Bern statt.

Der Verkehr wird mehrmals für kurze Zeit angehalten. (saw)