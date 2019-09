Das gibt es wohl nur im Curling: Zwei aktuelle Weltmeisterinnen mit total fünf WM-Titeln im Palmarès unterrichten in einer Drei-Rink-Halle 25 Freizeitsportler. So geschehen am «Brunch-up»-Kurs des CC Limmattal. Alina Pätz (29) und Silvana Tirinzoni (40) vom CC Aarau kümmerten sich zusammen mit dem 2018 zurückgetretenen Olympiamedaillengewinner Claudio Pätz (32) um die Teilnehmenden. Völlig unverkrampft und ohne Starallüren. Es wurde nicht nur in lockerem Rahmen über die richtige Technik und Taktik gesprochen, anhand von Spielszenen erläuterten die Pätz-Geschwister und Tirinzoni auch, wohin ein Stein gespielt werden sollte, damit diese oder jene Situation entstünde. «Es macht mir Spass, mein Wissen weiter zu geben», sagte Tirinzoni. «Ich erlebe in solchen Kursen immer wieder Überraschungen und lerne selber Neues. Früher profitierte ich von den Tipps der anderen, jetzt versuche ich, anderen etwas mitzugeben.»

Gestern Mittwoch traf sich das Quartett des CC Aarau zum wöchentlichen Teamtraining, am kommenden Wochenende geht es bereits wieder auf grosse Reise an ein Turnier nach Korea. Wie beurteilt Tirinzoni die Ausgangslage vor der Europameisterschaft im November in Schweden? Klappt es diesmal mit dem Titel, nachdem letztes Jahr der Final gegen Schweden verloren ging? «Halt, halt», so der Skip des CC Aarau, «wir sind ja noch nicht einmal qualifiziert. Erst müssen wir genügend Punkte an den kommenden Turnieren sammeln.» Wer die Schweiz an der Europameisterschaft vertreten wird, steht am 21. Oktober definitiv fest.