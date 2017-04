Die SVP Kanton Zürich lud am Mittwoch zur Delegiertenversammlung in die Dietiker Stadthalle, um über nationale und kantonale Vorlagen Parolen zu fassen. Gekommen sind 179 Delegierte, darunter auch prominente Vertreter der SVP. Sie zeigten sich begeistert von dem, was sie vom Limmattal kennen. Klicken Sie sich durch die Galerie!