Seit knapp drei Jahren ist die Dietiker Buchhandlung Scriptum die letzte verbleibende ihrer Art im gesamten Limmattal. Als eine Bastion der Literatur hält sie die Stellung und erfindet sich nun, nach fast 30 Jahren, nochmals neu. Denn am 20. Januar heisst es Lichterlöschen im bisherigen Geschäft, der Umzug auf die andere Strassenseite steht bevor. Dort, an der Schöneggstrasse 23, betreten Inhaberin Corinne Frischknecht und ihr Team Neuland. Sie eröffnen eine Wohnbuchhandlung, in der es nicht nur Bücher zu kaufen gibt. Und mit diesem Konzept eröffnen sie das erste Buchhaus der Schweiz.

«Im bisherigen Geschäft hatten wir einfach zu wenig Platz, hier können wir uns entfalten, ein grösseres Sortiment anbieten und somit auch unsere Zukunft sichern», sagt Frischknecht. Im neuen Geschäft, einer ehemaligen Wohnung, plant das Team rund um Frischknecht den Aufbau einer Wohnbuchhandlung. «In den verschiedenen Räumen der Wohnung haben wir Bücher, die jeweils zum Thema des Raums passen», sagt Verkaufsangestellte Alessandra Barzotto.

Viel Zeit und ein Kaffee

So gebe es ein Kinderzimmer, indem Kinderliteratur steht, ein Büro mit Lexika, Wörterbüchern und Reiseführern sowie ein Lesezimmer. «Dieses ist das Herzstück unseres Ladens und beherbergt die ganze Belletristik», so Frischknecht. Zudem würden sie auch versuchen, neue Artikel aus anderen Bereichen wie spezielle Gewürze, verschiedene Teesorten und erlesene Öle in das Sortiment aufzunehmen. «Wir möchten hier auch eine Lücke schliessen, indem wir einige Spezialitäten und hochwertige Geschenkartikel anbieten.» Auf etwas sind die Damen bei der Führung durch ihren neuen Laden besonders stolz: Das Wohn- und Esszimmer, das den Namen «Büchercafé» trägt.