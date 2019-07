Beim Prime Tower sind 100 Mikroapartments geplant. Sie haben für das Gottlieb-Duttweiler-Institut eine Studie über solche Wohnformen mitverfasst. Was ist darunter zu verstehen?

Stefan Breit: Microliving bedeutet Wohnen auf kleinstem Raum. Bei Mikroapartments reden wir von Wohnungen mit maximal 30 Quadratmetern Fläche. Es hat gerade mal Platz für Bett, WC, Dusche und allenfalls eine Kochnische. Den Rest – Essen, Wäsche und so weiter – erledigt man ausserhalb oder lässt es sich von Dienstleistern liefern.

Solche Kleinstwohnungen kennt man in Berlin oder New York, in der Schweiz sind sie erst in Planung. Wird man sie bei uns häufiger sehen?

Ich glaube schon. Heute sind die meisten Wohnungen für Familien gebaut. Gleichzeitig werden die Lebensmodelle immer vielfältiger. Der Wohnungsbau wird sich dem anpassen müssen.

Wie meinen Sie das?

Im Gegensatz zu früher ändert sich unser privates und berufliches Umfeld viel häufiger. Früher waren es fast nur junge Männer und ältere Frauen, die alleine wohnten. Mittlerweile bilden die 45- bis 50-Jährigen die Spitzengruppe der Alleinlebenden.

Wie viele wohnen alleine?

In der Schweiz ist es gut ein Drittel, in den Städten sind es noch mehr. Wenn Sie in Basel oder Zürich an einer Tür klingeln, liegt die Chance bei 50 Prozent, dass dort jemand alleine lebt. Da stellt sich natürlich die Frage: Sind diese Wohnungen gebaut für eine Person?

Ihre Antwort?

Ich würde behaupten: Nein. Der Flächenverbrauch von Alleinlebenden liegt in der Schweiz im Durchschnitt bei 80 Quadratmetern. Das ist viel mehr, als der Durchschnitt aller Bewohnerinnen und Bewohner in der Schweiz beansprucht, nämlich 45 Quadratmeter pro Person.

Wieso soll jemand auf 30 Quadratmetern leben, wenn er auf dem Land für das gleiche Geld mehr Fläche bekommt? Schliesslich sind wir immer mobiler, leben immer digitaler.

So knapp und teuer der Platz in der Stadt ist: Viele ziehen diese Lage vor. Sie wohnen lieber auf kleiner Fläche und haben dafür einen guten Anschluss an die Mobilität und das öffentliche Leben: gute Verkehrsverbindungen und die Nähe zu Freunden, Restaurants und Kultur.

Sind Mikroapartments auch eine Antwort auf Verdichtung und Klimawandel?

Das sind definitiv Komponenten. Wohnen verbraucht unglaublich viel Ressourcen. Die Baubranche verursacht einen Drittel der Emissionen. Wir sind gezwungen, über alternative Wohnformen nachzudenken. Und die Leute fragen sich immer mehr: Was brauche ich eigentlich, was ist Luxus? Will ich eine Villa besitzen oder beschränke ich mich in der Wohnfläche und habe dafür Zugang zu ganz Vielem?