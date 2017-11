Die Arbeiten beginnen in der Nacht von diesem Freitag auf Samstag und werden in den kommenden zwei Wochen jeweils ab Montagabend fünf Tage am Stück durchgeführt. Samstag und Sonntag dienen an beiden Wochenenden als Reservenächte, falls die Arbeiten nicht schnell genug voranschreiten, wie das kantonale Tiefbauamt mitteilt.

Innerhalb der nächsten Wochen werden die provisorischen Schutzeinrichtungen auf der Brücke und entlang der Bahngleise zurückgebaut. Zudem werden unter der Brücke neue Werkleitungen montiert und die Hilfskonstruktion für das Tragwerk entfernt. Der letzte Schritt zur Fertigstellung der neuen Brücke besteht im Abbau der provisorischen Hilfsbrücke für Fussgänger, die in der Nacht vom 3. bis zum 4. Dezember herausgehoben und demontiert wird. Die Arbeiten für den Neubau der Schönenwerdbrücke laufen seit Mitte Januar dieses Jahres.(az)