Krämpfe in den Händen vom schnellen Spielen: Dave Ruosch verwandelt das Klavier in ein Jazz-Orchester

Dave Ruosch fährt über die Tasten und stimmt das Stück «Riffs» des bekannten amerikanischen Pianisten James P. Johnson an. «Er klingt gut. Ein robuster Flügel, der nicht so schnell verstimmt ist», sagt Ruosch zu Hans Karrer, der im Takt der Musik in die Hände klatscht. Das Herz des Leiters der Schulverwaltung Urdorf schlägt fürs Klavierspiel. Deshalb kann es sich der 63-Jährige auch nicht nehmen lassen, seinem Besuch, dem Jazz- und Bluespianisten Dave Ruosch, die neuste Instrumenten-Anschaffung der Schule im Singsaal an der Bahnhofstrasse zu zeigen.

Am 4. September wird Ruosch am «Stride and Boogie Summit Urdorf» auftreten. Karrer organisiert den Anlass bereits zum dritten Mal im Singsaal Moosmatt. «Dave ist Stammgast und kommt immer, bis ins Jahr 2023 ist er für den Summit gebucht», sagt Karrer. Ruosch sowie Boogie-Woogie- und Jazz-Pianist Chris Conz, der am Anlass mit seinen Trio-Kollegen Mario von Holten und Arno Schulz auch stets mit von der Partie ist, gehörten zum Besten, was die Schweiz an Stride- und Boogie-Woogie-Pianisten zu bieten habe, schwärmt der Schulverwalter. Verpflichten konnte Karrer für den Summit zudem den Deutschen Boogie-Pianisten Jörg Hegemann, das Uitiker Klavier-Talent Maurice Imhof sowie Saxophonist Duke Seidmann.

Fleissig arbeiten ist der einzige Trick

«Das Raue des Boogie mischt sich mit dem Schöngeistigen des Stride. Das ist das, was mir an diesem Anlass so gefällt», sagt Ruosch. Normalerweise würden die beiden Klavierstile nur einzeln gespielt und nicht vereint, so der Hochschuldozent. Trotz klassischer Ausbildung am Konservatorium Zürich wusste der Zürcher bereits in jungen Jahren, dass es ihn in die Jazz- und Blues-Richtung zieht. «Während meines Studiums spielte ich als Rockabilly-Schlagzeuger. Die klassische Musik liebe ich auch sehr, nur der Swing hat mir gefehlt. Eine fundierte musikalische Ausbildung war es alleweil», erzählt Ruosch. Heute spielt er nicht nur an Musikveranstaltungen und Festivals wie an den Arosa Jazz Tagen, sondern bildet auch einen grossen Teil des Piano-Nachwuchses der Schweiz aus. «Wenn mich Schüler in der Klavierstunde nach Tricks fragen, sage ich ihnen immer, dass es keine gibt. Der einzige Trick ist, dass man fleissig arbeiten muss und gleichzeitig die Freude an der Musik ins Zentrum stellt.»