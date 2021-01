Kräftiger Schneefall hat die Region in eine dicke, weisse Decke gepackt – und für rutschige Strassen gesorgt

Im Kanton Zürich seien 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee gefallen, sagt Sarah Schöpfer, Meteorologin bei Meteoschweiz, auf Anfrage. Vielerorts ging der Schnee am Nachmittag in Schneeregen über. Auf den Strassen bildete sich Glatteis; der Verkehr verkam zur Rutschpartie.

Gemäss der Meteorologin Schöpfer beruhige sich die Situation auf den Strassen am Mittwochmorgen wohl wieder. Bis Freitag bleibe das Wetter allerdings störungsanfällig. Es müsse immer wieder mit Niederschlag gerechnet werden. Am Freitag könne es wieder Schnee bis in die tiefen Lagen geben. Mengenmässig jedoch weniger als am Dienstag, so Schöpfer.

Tipps für eine sichere Fahrt

Um auch in den nächsten Tagen sicher auf den Strassen unterwegs zu sein, empfiehlt Kapo-Mediensprecher Hirt, sich entsprechend auf die Wetterverhältnisse vorzubereiten. Dazu gehöre auch, den Wagen vor Gebrauch sauber vom Schnee zu befreien. «Die Lichter müssen klar und die Autonummer lesbar sein», erklärt Hirt.

Bei Schneefall am Tag sollten Autofahrer nicht das Tagfahrlicht, sondern das Abblendlicht einschalten, da letzteres auch die Rückseite des Autos beleuchte und somit erkennbar mache. Allgemein gelte es, vorausschauend zu fahren. Hirt: «Velofahrer und Fussgänger sollten immer mit genügend Abstand überholt werden.»