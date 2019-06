«Gemeinsam für unseren neuen Pausenplatz» – so lautete das Motto der diesjährigen Projektwoche der Primarschule Weihermatt in Urdorf. Seit gestern ist der neue Schulhof offiziell eingeweiht. Das spezielle am Projekt ist, dass es von den Schülerinnen und Schülern massgeblich mitgestaltet und durchgeführt wurde.

«Es sind zwei Projekte, die zusammenflossen. Das eine war der Wunsch neuer Spielmöglichkeiten, das andere, eine Projektwoche auf die Beine zu stellen», sagte Michael Gerber, Schulleiter der Schule Weihermatt. Dies sei dann im Elternrat thematisiert worden. «Herr Gerber gab den Anstoss dazu und wir nahmen das begeistert auf», sagte Katja Ruess, Präsidentin des Elternrats Weihermatt. Sie seien der Meinung, dass bis anhin relativ wenig Spielgeräte für die Kinder zur Verfügung standen. «Deshalb war es uns klar, dass wir den Pausenplatz aufwerten wollen», so Ruess.

Die Schülerinnen und Schüler füllten daraufhin einen Fragebogen aus, in dem sie ihre Wünsche und Anregungen aufschrieben. «Dann haben wir ein Konzept erstellt: Was finanziell möglich ist und wo die Kinder mithelfen können», sagt Ruess. Während eines Jahres bereiteten sich die Involvierten darauf vor. So nahm die Schülerschaft diese Woche mithilfe der Schulpflege, des Elternrats und des Hauswartteams die Umsetzung ihrer Wünsche und Ideen in Angriff.

Balancieren und klettern

Auf dem Programm stand unter anderem das Errichten neuer Sitzbänke, eines Kletterbaums und eines Labyrinths, das von einem Schüler konzipiert wurde. «Die Kletterwand haben wir mit Graffiti besprayt», sagte die Fünftklässlerin Mila Messer. Dafür wurde ein Wettbewerb durchgeführt; gewonnen hat eine Zweitklässlerin, deren Schriftzug der Schule nun die Wand ziert. Zudem bemalten die Kinder Steinfiguren und installierten einen Balancier-Parcours.

Das Projekt solle den Schülerinnen und Schülern natürlich auch etwas für das Leben mitgeben, sagte Gerber. Ihm sei es wichtig gewesen, dass man den Schülern zuhöre und auf sie eingehe. «Eine wichtige Lektion für ihr künftiges Leben war, dass sie einen Wunsch hatten und sich selbst dafür einsetzten, damit er sich erfüllt.» Es würde sie sicherlich prägen, auch gesehen und erlebt zu haben, wie man handwerklich arbeitet. Sei es auf dem Bagger, beim Beton giessen oder Backen.