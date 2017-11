Die Zürcher C&A-Räuber bestreiten ihre Tat vom Oktober 2015 weiterhin. Sie haben deshalb am Dienstag vor dem Zürcher Obergericht Freisprüche gefordert. Die Staatsanwaltschaft will hingegen eine Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. Das Urteil wird am Mittwoch eröffnet.