«Hunde – weil sie von Gesetzes wegen gechippt sind – können in der Regel schnell wieder ihren Besitzern zurückgegeben werden», sagt Pozzi. Dass vor allem Katzen als Findeltiere ans Tierspital kämen, hänge damit zusammen, dass es für sie keine Chip-Pflicht gebe. Zu dem finde man sie sehr oft, nachdem sie angefahren worden sind.

Vom Wellensittich bis zur Schnecke

Auch andere Tiere kommen ans Tierspital: Beispielsweise ein entflogener Wellensittich, der im Winter geschwächt und ausgemergelt eingefangen werden konnte. «Das wohl exotischste Findeltier war eine Achatschnecke, eine grosse afrikanische Schnecke, die an unsere Klinik gebracht wurde,» erzählt Jean-Michel Hatt, Abteilungsleiter für Zoo-, Heim- und Wildtiere am Tierspital.

Auch wenn die vorerst vermeintlich herren- oder frauenlosen Patienten, die beim Tierspital abgegeben werden, unterschiedlicher kaum sein könnten, behandelt werden sie von den Ärzten allesamt gleich: «Das Wohl des Tieres steht immer an oberster Stelle», so Pozzi. Das heisst: Die Patienten werden bei ihrem Eintritt auf ihren Gesundheitszustand hin untersucht. Parallel dazu schreibt Alisha Mühlebach, Findeltierbetreuerin am Tierspital der Universität Zürich, die Tiere auf der kantonalen Meldestelle für Findeltiere im Internet aus, um die Besitzer ausfindig zu machen.

Verhältnismässig behandeln

Ging der Einlieferung eines Findeltieres offensichtlich ein Unfall voraus, versucht der behandelnde Tierarzt die Schwere der Verletzung, die Überlebenschancen des Tieres sowie dessen Leid und die möglichen Behandlungskosten abzuschätzen. Bei besitzerlosen Tieren kommt es dann schon zu einer ersten finanziellen Hürde: «Die Behandlungskosten übernimmt das Spital. Die Obergrenze pro Tier liegt bei 1500 Franken», erklärt Pozzi. Natürlich habe man die Kostengrenze auch schon überschritten: «Wenn es der Gesundheit des Tieres etwas bringt und nicht um ein Vielfaches über der Budgetgrenze liegt, behandeln wir das Tier trotzdem», sagt Pozzi.

Die Tiermedizin folge hinsichtlich der Kosten keiner Statistik – es gehe immer um Verhältnismässigkeit. Tatsächlich hätten die Budgetregeln und der schlechte gesundheitliche Zustand des Tieres schon öfters dazu geführt, dass von einer Behandlung abgesehen werden musste – «leider», wie Pozzi anfügt. Was bleibt, sei das Tier einzuschläfern.

Gemäss Vorgaben müssen die Besitzer der Tiere – sofern sie eruiert werden können – die Behandlung bezahlen. «Es gab aber auch schon Fälle, da haben die Finder der Tiere die Behandlungskosten übernommen», so der Kleintierchirurg weiter. Das seien aber Ausnahmen.

Ein Zuhause finden

Oftmals meldet sich über die Internet-Ausschreibung auch ein Besitzer. Oder aber Mühlebach findet Adoptiv-Besitzer. Treten beide Fälle nicht ein, wird das Tierheim Pfötli in Winkel zum neuen Zuhause der Findeltiere. «Unsere Findeltiere werden in keinem Fall für Tierversuche eingesetzt oder zum Verkauf angeboten», hält Pozzi fest. «Das gleiche gilt für die exotischen Tiere», so Hatt.

Zwischen der Behandlung und dem Übergang ins neue oder der Rückkehr ins alte Zuhause bleiben die Tiere zur Beobachtung rund zwei Wochen im Tierspital. Neben Chicca befinden sich zurzeit noch zwei weitere Katzen auf der Station. Ein plüschiger Bewohner ist erst einige Monate alt und sein Zwinger ist mit dem Namen «Kippfenster» angeschrieben. Die kleine Katze hatte sich in der Ferienabwesenheit seiner Besitzer im Fenster eingeklemmt und an den Hinterbeinen verletzt. Nachbarn hätten das Tier schreien gehört und die Polizei informiert. Diese rettete den Vierbeiner aus seiner misslichen Lage.