In Zürich hat der 1.Mai bereits am Samstag begonnen. Wie das "Regionaljournal Zürich Schaffhausen" berichtet, findet auf dem Kasernenareal nämlich seit Samstag-Mittag das traditionelle 1. Mai-Fest statt.

Das Programm beinhaltet abwechslungsreiche Themen. So gestalten nicht nur diverse politische Veranstaltungen, Diskussionen und Vorträge das Fest. Sondern auch Filme, Konzerte und kulinarische Spezialitäten von Äthiopien bis Afghanistan ergänzen das Programm.

Im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, war das Fest auch gut besucht. So sagt Christina Schiller vom 1. Mai-Komitee im Gespräch mit dem "Regionaljournal", dass man zwar keine konkreten Zahlen habe aber aufgrund des guten Wetters dennoch von mehr Besuchern ausgehe, als dies in den vergangenen Jahren der Fall war.

Inhaltlich steht der 1. Mai dieses Jahr unter dem Motto: "Was tun? Nie wieder Faschismus". Den Höhepunkt liefern heute Morgen die zwei grossen Demonstrationen in Zürich und Winthertur. In Zürich beginnt die Demonstration am Helvetiaplatz und verläuft über den Löwenplatz, Bahnhofpaltz, Bahnhofstrasse, Limmatquai zum Sechseläuten. Hier findet auch die, von der Stadt Zürich bewilligte, Schlusskundgebung statt. (lgi)