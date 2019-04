Die Biologie-Fachschaft und die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Limmattal nehmen am Klima-Projekt «Klimagarten 2085» teil. Es wird untersucht, wie ein Garten in der Schweiz in Zukunft aussähe, wenn sich die Klimaszenarien des internationalen Klimarates bewahrheiten würden. Die Kantonsschule Limmattal in Urdorf ist eine von sechs Schweizer Schulen, die sich beteiligen.

Die Schülerinnen und Schüler starteten am Mittwoch den Aufbau zweier Gewächshäuser. Unterstützt wurden sie dabei von Alex Hediger, Leiter des Hausdienstes, und seiner Truppe. Fünf Beete werden erstellt: Je zwei kommen in die Gewächshäuser und eines wird unter freiem Himmel platziert. Die Beete werden dann mit Kompost aufgefüllt und bepflanzt.