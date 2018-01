Seit Freitag werden von der Jungen SVP des Kantons Zürich auf der Website «www.boeser-wolff.ch» Polizeimeldungen der Stadtpolizei Zürich aufgeschaltet. In Quiz-Form können dort die Nationalitäten der Straftäter erraten werden. Mit dieser Aktion unterstützt die Jungpartei die am Freitag lancierte Unterschriftensammlung für die SVP-Volksinitiative «Bei Polizeimeldungen sind Nationalitäten anzugeben» (siehe Box).

Die Website ist eine Reaktion der kantonalen Jungpartei auf eine im November vom AL-Stadtrat und Sicherheitsvorsteher Richard Wolff beschlossene Anordnung. Wolff gab damals bekannt, dass die Stadtpolizei Zürich künftig in ihren Medienmitteilungen die Herkunft von Täterinnen und Täter nicht mehr automatisch nennt. Ausgenommen seien Medienmitteilungen mit Fahndungsaufruf. Auf Anfrage gibt die Stadtpolizei die Nationalität jedoch bekannt.

"Auf Missstände aufmerksam machen"

Camille Lothe, Vorstandsmitglied der Jungen SVP Kanton Zürich und Mitglied des Initiativkomitees, sagt: «Wir möchten mit dem Quiz auf die von Wolff verheimlichten Missstände aufmerksam machen. Es ist unbestritten, dass Täter aus bestimmten Ländern überproportional in den Kriminalstatistiken vertreten sind.» Parteipräsident der SVP des Kanton Zürichs, Konrad Langhart, findet das Spiel nur mässig lustig: «Zwar will die Jungpartei unsere Unterschriftensammlung damit unterstützen, das Spiel aber sagt relativ wenig über den Inhalt der Initiative aus.»

Stadtrat Wolff kommentiert das Ratespiel der Jung-SVP nicht und verweist diesbezüglich auf empirische Untersuchungen zur Wirkung der Nennung von gewissen Tätermerkmalen auf die Leser: «Diejenigen, die über kriminelle Ausländer in der Zeitung lesen, schätzen den Anteil ausländischer Krimineller höher ein, als er in Wirklichkeit ist. Es ist also wissenschaftlich belegt, dass im Kopf der Leser eine Vorverurteilung von Menschen stattfinden, die ‹anders› sind als ‹wir›.» Mit der Nennung suggeriere man dem Leser, dass sich Straftaten mit der Herkunft des Täters erklären lassen. Mehr noch werde damit der latent fremdenfeindliche Leser in seiner Haltung gefestigt. SVP-Kantonsrat Langhart glaubt nicht, dass das Ratespiel Wolffs Begründung stützt: «Würde die Stadtpolizei das Prozedere genau so handhaben wie die Kantonspolizei, bräuchte es eine solche Aktion nicht.»

Kanton Bern als Vorbild

Neben dem Schweizer Presserat empfehlen auch der Deutsche und der Britische, die Nationalitäten nicht automatisch zu nennen. Als Vorbild bezeichnet Wolff in diesem Zusammenhang den Kanton Bern, der die Nationalität von mutmasslichen Straftätern in den Polizeimeldungen nicht nennt. «Noch vor zwanzig Jahren war das in der ganzen Schweiz so», sagt der AL-Stadtrat weiter.

Für die Junge SVP ist Wolffs Vorgehen reine «Verschleierungspolitik» und «Faktenvertuschung». Deshalb auch der Name der Website, wobei Lothe dazu sagt: «Die Formulierung ist klar nicht als Beleidigung gemeint», sagt Lothe. Ziel des Quiz sei, Transparenz zu vermitteln: «Wir haben in einer ersten Phase der Aktion einige Polizeimeldungen der Stapo aus dem Monat Oktober im Quiz veröffentlicht», sagt Lothe. Die Resultate des Quiz könnten auf der Website der Stadtpolizei überprüft werden. Wie viele Quiz-Teilnehmer dies auch tun, weiss Lothe nicht: «Unsere Kritiker werden die Resultate sicher überprüfen.»

Sicher ist, dass die Jungpartei die Aktion laufen lässt und die Quiz-Resultate zu einem späteren Zeitpunkt publizieren will. Für die Polizeimeldungen ab November will das Initiativkomitee mithilfe einer Redaktion die Nationalitäten bei der Stadtpolizei erfragen. Weil die Stadtpolizei durchschnittlich 1,3 Polizeimeldungen täglich verschicke und jede Anfrage einzeln gestellt werden müsse, sei die Jungpartei gezwungen, eine Auswahl zu treffen: «Wir können die Quizteilnehmer nicht mit der vollständigen Menge an Polizeimeldungen erschlagen», sagt Lothe. Hinsichtlich Auswahl orientiere man sich an der polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2016, wie Lothe sagt.