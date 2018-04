Bange Momente im Dietiker Stadthaus: Passt das Kunstwerk durch die Eingangstür? Man probiert es vorsichtig. Dann Erleichterung, ein paar Zentimeter bleiben über der zwei Meter hohen Plastik noch Platz. Das in der Sonne schimmernde Etwas aus Chromstahl, das zwei starke Männer an diesem Dienstag anliefern, ist das Modell der Plastik Joy des verstorbenen Künstlers Josef Staub, der 50 Jahre lang in Dietikon gelebt hat. Ab Frühjahr 2019 soll «Joy» (Englisch für Freude) auf dem Rapidplatz im Quartier Limmatfeld stehen. Das Modell, das jetzt im Foyer des Stadthauses steht, ist mit ihren zwei Metern und 150 Kilogramm im Vergleich zum Endprodukt klein. Dieses wird sechs Meter hoch und, obwohl es hohl ist, etwa zwei Tonnen schwer.