Jetzt sind es mehr als 300'000: Zahl der Studierenden in Zürich auf neuem Höchststand

Besonders stark zugenommen hat in den letzten Jahren die Anzahl Kinder im Kindergarten und in der Primarschule, wie der am Dienstag publizierten Taschenstatistik der Bildungsdirektion zu entnehmen ist.

Vom Schuljahr 2018/19 auf das Schuljahr 2019/20 ist die Zahl der Primarschülerinnen und Primarschüler im Kanton Zürich um 2,4 Prozent gestiegen, was ungefähr 100 zusätzlichen Schulklassen entspricht. Die durchschnittliche Klassengrösse der Primarschule liegt bei 20,5 Schülerinnen und Schüler.

Im ersten Jahr nach der obligatorischen Schulzeit besuchen etwa 70 Prozent der Jugendlichen eine Berufsschule. Knapp 10 Prozent besuchen ein einjähriges Brückenangebot. Der Anteil Mittelschülerinnen und –schüler beträgt 19,2 Prozent.An den Fachhochschulen hat die Anzahl Studierender in den letzten zehn Jahren stark zugenommen und beträgt seit 2013 über 20’000. Die Anzahl Studierender an der Universität ist im selben Zeitraum mit rund 27'000 stabil geblieben.