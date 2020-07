In Lausanne wurde bereits das ganze Publibike-Netz auf Eis gelegt – nun folgt der Westen Zürichs

Aufgrund massiven Vandalismus hat der Veloverleiher bislang 3 der 150 Zürcher Stationen stillgelegt. Die Stationen Grünau, Tüfenwies und Luggweg sind davon beroffen. Wer in der App nach Velos an diesen Standorten sucht, wird enttäuscht. Insgesamt 23 Velos in der Grünau seien geklaut oder zerstört worden, wie der Tagesanzeiger schreibt. Bei den anderen beiden Stationen seien es je 10 Velos.

Bedauerlicherweise kommen solche Vandalenakte nicht nur vereinzelt vor. In der Westschweiz musste der Bikesharing-Anbieter noch härter durchgreifen. Das Unternehmen hat das 360 Velos und E-Bikes umfassende Netz in Lausanne und Morges bereits stillgelegt – weil alle Motorräder zur Reparatur in der Werkstatt sind. In diesem Ausmass ist Zürich noch nicht betroffen, wie Publibike mitteilt. Trotzdem bleiben diese Stationen vorerst noch gesperrt.