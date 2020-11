Ihr Wunsch geht in Erfüllung: Jugendliche erhalten einen Bauwagen als provisorischen Treffpunkt

«Wir möchten einen Ort haben, an dem wir uns ungestört aufhalten können und an dem wir niemanden stören», sagt Noah Magni. Der 18-Jährige und seine beiden Freunde Timo Hänseler und Nikesh Uruthirasingam stehen neben einem grünen Bauwagen auf einer Wiese am Waldrand nahe der Regensdorferstrasse ausgangs Weiningen. Der Wunsch der Weininger Jugendlichen könnte bald in Erfüllung gehen. «Der Gemeinderat beabsichtigt, einen Bauwagen wie diesen für sie zu kaufen, in dem sie sich einrichten und den sie als provisorischen Treffpunkt nutzen können», sagt Petra Düsel, Präsidentin des Elternvereins Weiningen. Möglich machte dies die Zusammenarbeit der Jugendlichen mit dem Elternverein. Düsel, die Vereinsmitglieder Ursina Lüthi-Buchli und Nicole Zollinger spannen mit den drei jungen Männern seit gut einem halben Jahr zusammen. «Ich habe Petra per Zufall nach dem Lockdown im Dorf getroffen und wir kamen darauf zu sprechen, dass uns Jugendlichen ein Treffunkt in Weiningen fehlt», erzählt Nikesh Uruthirasingam. «Diese Begegnung war ein Glückstreffer für beide Seiten», findet Düsel. Der Elternverein Weiningen habe sich nämlich mit der Statutenänderung 2015 zum Ziel gesetzt, nicht nur für Klein- und Primarschulkinder im Dorf aktiv zu sein, sondern sich auch für Jugendliche einzusetzen. Konzept für Pumptrack wieder aus der Schublade holen 2016 bat der Verein den Weininger Gemeinderat letztmals, eine Begegnungszone für die Jugend im Dorf zu schaffen und legte ihm ein Konzept für einen Pumptrack für Mountainbikes vor. «Doch unser Anliegen fand damals wenig Anklang», sagt Düsel. Als der Elternverein Anfang Jahr erfuhr, dass die Zürcher Kantonalbank (ZKB) anlässlich ihres 150-Jahr-Jubiläums eine Sonderdividende an die Gemeinden auszahlt, die für besondere Projekte für die Bevölkerung verwendet werden soll, wollten die drei Frauen ihr Konzept für den Pumptrack wieder aus der Schublade holen und dem Gemeinderat unterbreiten. «Aus finanzieller Sicht wäre mit dem ZKB-Zustupf nun ja genug Geld da, um die Idee zu realisieren», sagt Ursina Lüthi-Buchli. Der Lockdown machte dem Elternverein dann aber einen Strich durch die Rechnung.

Wir möchten einen Ort haben, an dem wir uns ungestört aufhalten können und an dem wir niemanden stören. Noah Magni, Jugendlicher aus Weiningen

Ein weiterer Anstoss, das Thema Jugendraum nach der ersten Coronawelle wieder anzupacken, waren die Vandalenakte auf dem Areal des Weininger Schulhauses Schlüechtli, die Kritik von Jugendlichen bezüglich der geplanten Videoüberwachung auf Facebook und der darauf folgende Appel der Schulpräsidentin Brigitte Schai (SVP) in der «Winiger Ziitig», dass Jugendliche den Dialog mit der Gemeinde suchen sollten. So kam es, dass Düsel, Lüthi-Buchli und Zollinger gemeinsam mit den drei Jugendlichen im Sommer eine Jugendprojektgruppe bildeten. Sie führten einen Workshop mit über 20 weiteren jungen Menschen aus Weiningen durch. «Das Ziel war, dass möglichst viele Jugendliche Ideen und Wünsche äussern und wir diese zusammentragen und gemeinsam weiterdenken», sagt Düsel. Dabei kam schnell heraus, dass ein klar definierter Treffpunkt im Dorf nicht vorhanden ist. Vandalenakte aus Frustration über fehlendes Jugendangebot «Weininger Jugendliche können zwar den Jugendtreff in Geroldswil besuchen. Doch nur, wenn sie nicht älter als 17 Jahre alt sind. Das schliesst bereits viele aus. Zudem geht der Treff um 21.30 Uhr zu. Wo sollen die Jugendlichen dann hin?», fragt sich Timo Hänseler. Wichtig sind ihm und seinen Kollegen, dass sie einen Ort erhalten, an dem sie erwünscht sind und an dem sie Musik hören und abends abhängen können. Einen Street-Workout-Park, einen Skatepark oder einen geschützten Ort, an dem man zusammenkommen kann: Das waren einige der Vorschläge der Jugendlichen am Workshop. Hänseler, Magni und Uruthirasingam glauben, dass die meisten Vandalenakte im Frühling und Sommer nicht passiert wären, wenn Jugendliche ihren Platz in der Gemeinde hätten. «Das waren zum Teil Frustaktionen und Schreie nach Aufmerksamkeit», sagen sie. Daher seien sie nun froh, dass sich etwas tue und dass man ihre Anliegen ernst nehme. «Uns geht es auch darum, dass wir gute Vorbilder für die jüngeren Kinder in Weiningen sind. Indem wir mit dem Elternverein und mit der Gemeinde zusammenarbeiten, sehen sie, dass es sich lohnt zu kollaborieren, statt zu randalieren», sagt Hänseler.

Es ist schön, ihre Bereitschaft und die der anderen Jugendlichen zu sehen. Alle wollen anpacken und mitplanen und warten nicht auf ein fix fertiges Angebot, das ihnen die Gemeinde bereitstellt. Nicole Zollinger, Elternverein Weiningen